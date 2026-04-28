خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بعد از گذشت مدت زمان طولانی از گفتگوهای چارچوب هماهنگی برای رسیدن به نخست وزیر توافقی جهت ارائه به پارلمان عراق، در نهایت این گروه موفق شد «علی الزیدی» را به عنوان فرد پیشنهادی و نماینده فراکسیون اکثریت برای تصدی پست نخست وزیری عراق معرفی کند.

اعلام فرد پیشنهادی چارچوب هماهنگی برای تصدی پست نخست وزیری با مشکلات متعددی از جمله مداخله خارجی همراه بود. نوری مالکی نخست وزیر اسبق عراق اولین فردی بود که از حمایت اکثریت چارچوب هماهنگی برخوردار بود. وی از تایید ۱۰ نفر از مجموع ۱۲ عضو حاضر در چارچوب هماهنگی برخوردار بود، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن مداخله آشکار در امور داخلی عراق با انتشار یک توییت، مانع از معرفی وی به عنوان نامزد گروهی شد که اکثریت مردم عراق آن ها را به عنوان نمایندگان خود به پارلمان معرفی کرده بودند.

«چارچوب هماهنگی»، بزرگترین فراکسیون جریان‌های شیعی در عراق به استثنای جریان صدر است که در پی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ برای تضمین توازن سیاسی در این کشور تشکیل شد. بزرگترین جریان‌های سیاسی شیعی عراق از جمله حزب دولت قانون به رهبری نوری مالکی و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری و نیروهای دولت به ریاست عمار الحکیم در این فراکسیون عضو هستند.

در ادامه، نام باسم البدری برای تصدی پست نخست وزیری مطرح شد، البدری مورد توافق حدود دو سوم از نمایندگان چارچوب هماهنگی قرار داشت، اما البدری نیز که توسط مالکی مورد حمایت قرار گرفته بود، در حالی که طی هفته های اخیر در جلسات چارچوب هماهنگی به دقت مورد بررسی قرار می‌گرفت، با فشارهای بین المللی در لحظات پایانی کنار گذاشته شد.

در جلسه‌ای که دیروز و در منزل فالح الفیاض رئیس هیئت حشد شعبی عراق با حضور نمایندگان جریان چارچوب هماهنگی برگزار شد، دو طیف نوری مالکی و محمد شیاع السودانی نخست وزیر سابق هر کدام اسامی جدیدی را مطرح کردند که مورد پذیرش طرف مقابل قرار نگرفت. در نهایت نوری مالکی لیست سه نفره جدیدی را مطرح کرد که در میان آنها نام علی الزیدی مورد پذیرش طیف سودانی قرار گرفت.

علی الزیدی نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه در اولین اظهار نظر رسانه ای خود اعلام کرد که اولویت‌های دولت آینده او مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی و ساختن یک کشور متعادل در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. وی تأکید کرد که این مرحله نیازمند همکاری همه نیروهای سیاسی و اجتماعی است.

الزیدی از رهبران چارچوب هماهنگی برای نامزدی او برای پست نخست‌وزیری عراق تشکر کرد و افزود که منابع انسانی و طبیعی عراق فرصتی را برای اداره کشور با چشم‌انداز یک دولت توانمند اقتصادی و شکوفا از نظر اجتماعی فراهم می‌کند. وی افزود که برنامه دولت آینده مکمل تلاش‌های قبلی با هدف ارتقای واقعیت خدماتی و اجتماعی خواهد بود. وی تأکید کرد که این برنامه بر تبدیل عراق به کشوری متعادل در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی متکی است.

علی الزیدی کیست؟

علی الزیدی تاجر عراقی و مالک بانک « جنوب عراق» است، وی پیش از این سمت‌های سیاسی نداشته است و نام او از حدود یک ماه پیش به عنوان برون رفتی از بحران کنونی عراق مطرح شده بود.

خبرگزاری رسمی عراق نوشت که الزیدی دارای سوابق متنوعی از تجربه فعالیت های حقوقی، مالی و اجرایی است که در طول مدیریت تعدادی از موسسات اقتصادی، آموزشی و پزشکی به دست آورده است. الزیدی دارای مدرک کارشناسی حقوق، و کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مالی و بانکداری است. او عضو کانون وکلای عراق است.

الزیدی در حال حاضر ریاست هیئت مدیره «شرکت ملی هلدینگ» را بر عهده دارد، که مالک و مدیر مجموعه‌ای از شرکت‌ها با فعالیت‌های متعدد است.

الزیدی از زمان پذیرش مسئولیت تشکیل کابینه از سوی رئیس جمهور عراق، ۳۰ روز فرصت دارد تا دولت مورد نظر خود را تشکیل داده و اعضای دولت را برای تایید بر اساس آراء اکثریت نسبی ( نصف بعلاوه یک) به پارلمان معرفی کند.

دفتر نزار آمیدی ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که الزیدی را به عنوان مامور تشکیل کابینه جدید عراق معرفی کرده است.

آمیدی در پست خود در پلتفرم ایکس نوشت: بر اساس مسئولیت‌های قانون اساسی خود، علی الزیدی نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی، را مأمور تشکیل دولت جدید کردیم و بدین ترتیب مرحله سوم از الزامات قانون اساسی را بدون تاخیر به پایان رساندیم.

آمیدی افزود: ما برای او در تشکیل یک دولت ملی قوی که نماینده همه عراقی‌ها باشد و آرزوهای آنها را برآورده کند، آرزوی موفقیت داریم و از همه نیروهای سیاسی می‌خواهیم که از او حمایت کرده و با او همکاری کنند تا این الزام قانون اساسی و ملی به سرعت به نفع عراق و ملت آن به انجام برسد.

الزیدی متولد استان ذی قار در جنوب عراق است. وی در حال حاضر رئیس شورای اجرایی یک هلدینگ اقتصادی است که شرکت های زیر مجموعه آن در بخش کشاورزی و منابع حیوانی و اسکان و توسعه املاک و خدمات بانکی و مالی فعالیت می‌کنند. الزیدی مدرک تحصیلی خود را در رشته حقوق و امور مالی و بانکی دریافت کرده و در شرکت‌های خصوصی پست‌های متعددی داشته است.

الزیدی ۴۰ ساله رویکرد عمومی خود را انجام اصلاحات ساختاری فراگیر و تحقق توسعه پایدار اقتصادی و همچنین فعال سازی جوانان در جامعه و ایجاد کانال‌های ارتباطی بین روند آموزش با بازار کار معرفی کرده است.

انتخاب الزیدی در روزهای پایانی مهلت قانونی رئیس جمهور عراق برای انتخاب فرد مامور تشکیل کابینه صورت گرفته است. بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهور منتخب ۱۵ روز فرصت دارد تا نماینده فراکسیون اکثریت پارلمان عراق را برای تشکیل کابینه معرفی کند. با توجه به انتخاب آمیدی در روز ۱۱ آوریل، این فرصت یکشنبه هفته آینده به پایان می‌رسید.