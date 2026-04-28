به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از ارائه خدمات ویژه و رایگان ناوگان تاکسیرانی به مسافران محدوده ایستگاه‌های «چهل‌تن دولاب» تا «آهنگ» در پی انجام عملیات عمرانی خط ۷ مترو خبر داد.

علی رحیمی با تأکید بر ضرورت حمایت از تکمیل پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: در راستای تداوم عملیات فنی و عمرانی در خط ۷ مترو با هدف ارتقای ایمنی و پایداری شبکه، برخی ایستگاه‌های این خط از جمله بسیج، آهنگ، چهل‌تن دولاب، شهدای ۱۷ شهریور و میدان قیام از سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه تا اطلاع ثانوی تعطیل شده و پذیرش مسافر نخواهند داشت.

وی با اشاره به تمهیدات ویژه برای رفاه حال شهروندان و پیشگیری از بروز اختلال در تردد مسافران این محدوده افزود: به‌منظور تسهیل جابه‌جایی شهروندان، ۸۰ دستگاه ون تاکسی در حدفاصل ایستگاه «چهل‌تن دولاب» تا «آهنگ» و بالعکس مستقر شده‌اند تا شهروندان در این مسیر با مشکل مواجه نشوند.

رحیمی در تشریح جزئیات این طرح گفت: سرویس‌دهی ناوگان تاکسیرانی از ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۲۳ شب در دو شیفت کاری ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در پایان با تأکید بر رایگان بودن این خدمات تصریح کرد: ارائه سرویس‌ توسط ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی در این مقطع به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود. این تدابیر با هدف حفظ پیوستگی شبکه حمل‌ونقل عمومی، کاهش بار ترافیکی و تسهیل حداکثری تردد شهروندان تا پایان عملیات عمرانی پیش‌بینی شده است.