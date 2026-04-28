به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) در پیامی در فضای مجازی به برگزاری مراسم یادبود شهادت دانشآموزان میناب در ترکیه اعتراض کرد.
در این مراسم، کودکان ترکیهای در اعتراض به جنایت کشتار دانش آموزان میناب و به منظور اعلام انزجار، تصاویر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین پرچم های آمریکا و این رژیم کودک کش را پاره کردند.
موساد در واکنش به این مراسم نوشت: نه، این ایران نیست. این ترکیه، عضو ناتو است. در مراسمی در ترکیه برای گرامیداشت قربانیان حمله به مدرسه میناب، از کودکان خواسته شد روی صحنه تصاویر دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل و همچنین پرچمهای آمریکا و اسرائیل را پاره کنند. در پسزمینه نیز تصویری از (آیت الله سید) علی خامنه ای رهبر پیشین ایران، بهطور برجسته نمایش داده شده بود. آیا ترکیه در حال گرفتن جای ایران بهعنوان مرکز جدید مقاومت است؟ سرنوشت این کودکان در ۱۵ سال آینده چه خواهد شد؟
روزنامه ینیشفق ترکیه درباره برگزاری مراسم یادبود شهدای دانش آموز میناب در این کشور نوشت: این اعتراض و خشم کودکان که مطبوعات بینالمللی آن را از نزدیک دنبال کردند، توجه را به قربانیان غیرنظامی جنگ جلب کرد و واکنشهای اجتماعی گستردهای علیه سیاستهای خونین در منطقه را آشکار ساخت.
مردم حاضر در این مراسم که عمیقاً از این قتل عام متأثر بودند، تأکید کردند: عاملان این جنایت باید طبق قوانین بینالمللی به دست عدالت سپرده شوند.
