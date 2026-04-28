هنرمند اهل سنت سیستان وبلوچستان: در جنگ چهره رزمندگان را طراحی می کردم

سعید محمد شه بخش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت هنری خود را از نوجوانی و با تشویق اساتیدی همچون استاد شهبازی آغاز کردم و در دوران دفاع مقدس، علیرغم مسئولیت تخصصی در حوزه مینروبی و تخریب مهندسی، ذوق هنری خود را کنار نگذاشتم.
وی افزود: در جبهه، با کمترین امکانات و صرفاً با خودکار و برگه آچار، چهره بسیاری از همرزمان را طراحی میکردم و این آثار با استقبال زیادی مواجه میشد.
شه بخش تصریح کرد: پس از بازگشت از جبهه، به کمیته تبلیغات جهاد سازندگی پیوستم و در آنجا با استفاده از دستگاه اوپک و رنگهای پلاستیک و صنعتی، بیلبوردهایی به ابعاد ۲۰ در ۳ متر را طی یک روز به اتمام میرساندم.
این هنرمند پیشکسوت خاطرنشان کرد: در آن دوران، امکانات امروز در دسترس نبود، اما روحیه جهادی و تلاش شبانهروزی، موجب شد آثاری ماندگار از شهدا و مفاخر استان خلق شود که هنوز هم در نمازخانه ساختمان اداره جهاد کشاورزی استان قابل مشاهده است.
