۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

هنرمند اهل سنت سیستان وبلوچستان: در جنگ چهره رزمندگان را طراحی می کردم

زاهدان - هنرمند پیشکسوت عرصه طراحی، نقاشی و گرافیک سیستان و بلوچستان، با اشاره به سابقه چهاردهه فعالیت هنری خود، از طراحی چهره رزمندگان و شهدا در خطوط مقدم جنگ تحمیلی هشت ساله خبر داد.

سعید محمد شه بخش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت هنری خود را از نوجوانی و با تشویق اساتیدی همچون استاد شهبازی آغاز کردم و در دوران دفاع مقدس، علی‌رغم مسئولیت تخصصی در حوزه مین‌روبی و تخریب مهندسی، ذوق هنری خود را کنار نگذاشتم.

وی افزود: در جبهه، با کمترین امکانات و صرفاً با خودکار و برگه آچار، چهره بسیاری از همرزمان را طراحی می‌کردم و این آثار با استقبال زیادی مواجه می‌شد.

شه بخش تصریح کرد: پس از بازگشت از جبهه، به کمیته تبلیغات جهاد سازندگی پیوستم و در آنجا با استفاده از دستگاه اوپک و رنگ‌های پلاستیک و صنعتی، بیلبوردهایی به ابعاد ۲۰ در ۳ متر را طی یک روز به اتمام می‌رساندم.

این هنرمند پیشکسوت خاطرنشان کرد: در آن دوران، امکانات امروز در دسترس نبود، اما روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی، موجب شد آثاری ماندگار از شهدا و مفاخر استان خلق شود که هنوز هم در نمازخانه ساختمان اداره جهاد کشاورزی استان قابل مشاهده است.

