سکوت در برابر جنایات آمریکا در یمن، منجر به فاجعه میناب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره، سازمان عفو بین‌الملل پرونده جنایت هولناکی را که آمریکا در سال گذشته با هدف قرار دادن مرکز نگهداری مهاجران آفریقایی در صعده مرتکب و منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۱۲۰ نفر شد، را بار دیگر باز کرد.

این سازمان در سالروز این جنایت در گزارش خود اعلام کرد: یک سال پس از حمله هوایی خونین آمریکا به مرکز نگهداری مهاجران در صعده در شمال غرب یمن، هیچ پیشرفت ملموسی در جهت دستیابی به عدالت و جبران خسارت حاصل نشده است، این در حالی است که بازماندگان همچنان از آسیب‌های جسمی و روحی شدید رنج می‌برند.

این سازمان افزود: عفو بین‌الملل خواستار تحقیق درباره حمله هوایی ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ آمریکا است که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها مهاجر آفریقایی شد و آن را جنایت جنگی می‌داند.

این بیانیه تاکید کرد که سازمان مذکور طی ماه جاری با ۶ نفر از بازماندگان حمله آمریکا ملاقات کرده است که جزئیات هزینه‌های انسانی متحمل شده را بیان کردند.

این سازمان ادامه داد: دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به جای اینکه گام‌های قابل اعتمادی برای تضمین پاسخگویی و انجام تحقیقات مؤثر و سریع یا ارائه غرامت به غیرنظامیان آسیب‌ دیده بردارد، اقدامات و سازوکارهایی که برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان در نتیجه عملیات نظامی آمریکا در خارج از کشور تدوین شده بود را از بین برد.

این سازمان به جنایت جنگی آمریکا در حمله به مدرسه دخترانه میناب در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره و تاکید کرد که آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ، جنایات وحشیانه‌تر دیگری انجام داد و ۱۱ ماه پس از هدف قرار دادن مرکز نگهداری مهاجران در صعده، یک حمله هوایی غیرقانونی به مدرسه‌ای در میناب ایران انجام داد که ۱۶۸ نفر از جمله ۱۲۰ کودک در آن به شهادت رسیدند.

گزارش مذکور این جنایت‌ها را تاکیدی بر خوی جنایتکارانه آمریکا و هویت واقعی دولتمردان این کشور دانست.

«نادیا دار» مدیر شعبه سازمان عفو بین‌الملل در آمریکا در این رابطه اظهار داشت: رویکرد دولت ترامپ در حملات هوایی در یمن بین مارس تا می سال ۲۰۲۵ باید زنگ خطر را در آمریکا و سراسر جهان به صدا در آورد.

وی تأکید کرد که حملاتی مانند حمله آمریکا به مدرسه‌ای در میناب ایران، که ۱۶۸ نفر از جمله ۱۲۰ کودک را کشت، نتیجه غم‌انگیز و قابل پیش‌بینی عدم اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش آسیب به غیرنظامیان بود.

از سوی دیگر، «اریکا گیوارا روساس»، مدیر تحقیقات، فعالیت‌های حمایتی، سیاست‌ها و کمپین‌های عفو بین‌الملل نیز تاکید کرد: یک سال پس از آن جنایت، مقامات آمریکایی از پاسخگویی یا روشن کردن وضعیت یا ارائه نتایج تحقیقات در این خصوص کوتاهی کرده‌اند، و خانواده‌های کشته‌شدگان در حمله به مرکز نگهداری در یمن همچنان از دانستن اطلاعات اساسی درباره آنچه اتفاق افتاده محروم هستند و هنوز عدالت برای عزیزانشان محقق نشده است.

وی توضیح داد که بازماندگان همچنان در حال مبارزه هستند و از ابزارهای لازم برای تأمین زندگی شرافتمندانه یا حتی دسترسی به درمان پزشکی کافی محروم هستند.

وی تأکید کرد که آنها باید غرامت کامل، مؤثر و فوری خسارات را دریافت کنند که از جمله آنها دریافت حقوق، غرامت، توانبخشی، رضایت و تضمین عدم تکراراقدامات مشابه، از طریق اتخاذ یک سازوکار مؤثر و در دسترس است.

عفو بین‌الملل در پایان گزارش خود تأکید کرد که آمریکا تاکنون بارها به عمد مرتکب کشتار غیرنظامیان شده است، این در حالی که دولت ترامپ به دنبال سرپوش گذاشتن بر تمام جنایاتی است که آمریکا در دوره ریاست جمهوری گذشته و کنونی که این امر بر وحدت رویکرد جنایتکارانه آمریکا در دوره‌های مختلف تأکید می‌کند.