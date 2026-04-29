۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

اهدای مدال ملی پوش آزادکار به خانواده شهید جنگ رمضان

سینا خلیلی مدال طلای رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی زاگرب ۲۰۲۶ و مدال برنز آسیایی ۲۰۲۶ خود را به خانواده شهید یاسین کمالی، از شهیدان جنگ رمضان تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا خلیلی اهل شهرستان زیرآب استان مازندران، با همراهی دکتر کهن‌سال مدیرکل بنیاد شهید استان مازندران، میثم جعفری رئیس هیأت کشتی زیراب، ابراهیم کلاریجانی مربی و پدرش، با خانواده شهید کمالی دیدار کرد و پایمردی این شهید را ستود.

در این دیدار سینا خلیلی دو مدال بین المللی و مهم اخیر خود را به خانواده شهید کمالی اهدا کرد.

