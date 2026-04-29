۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

هشدار پلیس فتا آذربایجان‌شرقی در مورد کلاهبرداری های سایبری

هشدار پلیس فتا آذربایجان‌شرقی در مورد کلاهبرداری های سایبری

تبریز- پلیس فتا استان آذربایجان‌شرقی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به کلاهبرداری سایبری از طریق تماس تلفنی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس فتا استان آذربایجان‌شرقی آمده است:

کلاهبرداران سایبری از طریق تماس تلفنی با عنوان «شما برنده شده اید» با سوءاستفاده از نام سازمان‌ ها، بانک‌ ها، اپراتورهای تلفن همراه و... (مانند هلال احمر ، صداوسیما، همراه اول) اعلام می‌کنند که شما برنده جایزه‌ای شده‌اید و با اخذ اطلاعات بانکی یا کدهایی که دریافت کرده‌اید، حساب شما را خالی و یا از دیگران کلاهبرداری می‌کنند.

لذا به شهروندان توصیه می‌شود اگر تماس یا پیامی در قالب پیامک تلفنی یا پیام در سکوهای داخلی تحت عنوان «برنده شده‌اید» داشتید و یا لینکی از طریق این بسترها تحت عنوان ابلاغیه قضایی و... دریافت کردید، به هیچ عنوان به آن‌ها اعتماد نکرده و روی آنها کلیک نکنید تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشده و دارایی‌تان مورد دستبرد واقع نشود.

همچنین تاکید می گردد از ارائه کد به هر شخصی به جد خودداری کنید.

