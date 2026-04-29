۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

سید عمار حکیم: کابینه جدید باید بیان کننده اراده عراقی ها باشد

رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار با نخست وزیر مامور تشکیل کابینه این کشور گفت: کابینه جدید باید بیان کننده اراده همه طیف‌های ملت عراق باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق روز چهارشنبه در بغداد میزبان علی الزیدی نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید عراق بود.

حکیم ضمن تبریک جلب اعتماد اعضای چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی عراق و مکلف شدن به تشکیل دولت آتی، برای الزیدی در تشکیل کابینه جدید آرزوی موفقیت کرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد که کابینه جدید باید بیان کننده اراده همه طیف‌های ملت عراق باشد و توانمندسازی افراد شایسته در وزارتخانه‌های عراق را در نظر بگیرد.

وی به لزوم تعیین اولویت‌ها در برنامه دولت و در راس آن چالش مالی و اقتصادی و اهمیت متنوع سازی منافع درآمد و گذرگاه‌های صادرات نفت، اصلاحات بانکی، تحکیم ثبات امنیتی و تلاش برای تقویت نقش منطقه‌ای و بین‌المللی عراق اشاره کرد.

کد مطلب 6815063

