تاج: قهرمانی در آسیا جایگاه فوتبال ساحلی ایران در جهان را اثبات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، ریاست فدراسیون پس از برتری ۶ بر ۲ تیم ملی فوتبال ساحلی مقابل عمان و قهرمانی بازی‌های ساحلی سانیا پیامی به شرح زیر صادر کرد:

قهرمانی شایسته تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در بازی‌های ساحلی سانیا ۲۰۲۶ را به بازیکنان، کادر فنی و مردم شریف ایران تبریک عرض می‌کنم.

این موفقیت ارزشمند که با نمایشی مقتدرانه و باشکوه به دست آمد، بار دیگر جایگاه برجسته فوتبال ساحلی کشورمان را در آسیا و جهان به اثبات رساند.

از تلاش‌های صادقانه ملی‌پوشان و کادر فنی تقدیر می‌کنم و برای این تیم پرافتخار، تداوم موفقیت در میادین بین‌المللی را آرزو دارم.

