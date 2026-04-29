  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

پس از طلایی شدن در سانیا؛

تاج: قهرمانی در آسیا جایگاه فوتبال ساحلی ایران در جهان را اثبات کرد

رئیس فدراسیون پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی در بازی‌های ساحلی سانیا ۲۰۲۶ پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، ریاست فدراسیون پس از برتری ۶ بر ۲ تیم ملی فوتبال ساحلی مقابل عمان و قهرمانی بازی‌های ساحلی سانیا پیامی به شرح زیر صادر کرد:

قهرمانی شایسته تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در بازی‌های ساحلی سانیا ۲۰۲۶ را به بازیکنان، کادر فنی و مردم شریف ایران تبریک عرض می‌کنم.

این موفقیت ارزشمند که با نمایشی مقتدرانه و باشکوه به دست آمد، بار دیگر جایگاه برجسته فوتبال ساحلی کشورمان را در آسیا و جهان به اثبات رساند.

از تلاش‌های صادقانه ملی‌پوشان و کادر فنی تقدیر می‌کنم و برای این تیم پرافتخار، تداوم موفقیت در میادین بین‌المللی را آرزو دارم.

کد مطلب 6815313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها