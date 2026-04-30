به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس، ضمن تبیین ین امنیت ملی ایران در این خلیج راهبردی، با هشدار به قدرت‌های مداخله‌گر، خطاب به کشورهای همسایه تاکید کرد که زمان تغییر محاسبات و عبور از تکیه‌گاه‌های پوشالی فرامنطقه‌ای فرا رسیده است؛ عارف در این پیام با ترسیم جایگاه ایران به عنوان «برادر بزرگ‌تر» و لنگرگاه ثبات منطقه، صلح پایدار را تنها در سایه همگرایی بومی و اقتدار مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس میسر دانست.

در متن پیام محمدرضا عارف آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز ملی خلیج فارس در تقویم افتخارات ملت ایران، فراتر از یک یادمان تاریخی، نماد تغییرناپذیر اراده حاکمیتی و مظهر اقتدار ملی ماست. امروز این خلیج راهبردی، نه فقط شاهرگ اقتصاد جهان، بلکه آزمون‌گاه غیرت ملتی است که امنیت را نه با تمنا از بیگانگان، بلکه با اتکا به سرانگشتان مقتدر فرزندان خود در نیروهای مسلح به دست آورده است.

در شرایط حساس کنونی که منطقه در آستانه تحولات بزرگ قرار دارد، صراحتا اعلام می‌کنیم که امنیت خلیج فارس، موضوع غیرقابل معامله دولت و ملت ایران است. خطاب به همسایگان جنوبی خود در این پهنه آبی تاکید می‌کنیم که زمان عبور از تکیه‌گاه‌های پوشالی و تغییر محاسبات راهبردی فرا رسیده است. تاریخ بارها به اثبات رسانده است که قدرت‌های فرامنطقه‌ای و در راس آن‌ها آمریکا، تنها به دنبال منافع استعماری خود بوده و در بزنگاه‌های سخت، شرکای خود را رها خواهند کرد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و برادر بزرگ‌تر منطقه، دست دوستی و برادری خود را به سوی شما دراز می‌کند. ما معتقدیم امنیت این منطقه تنها با همگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس و بدون دخالت قوای بیگانه تامین خواهد شد. پیوند با ایران مقتدر، تضمین‌کننده صلح پایدار و شکوفایی اقتصادی است؛ چرا که سرنوشت ما به حکم جغرافیا و آیین، به یکدیگر گره خورده است.

ما با تکیه بر انسجام ناگسستنی ملت، صلح را در سایه قدرت و ثبات را در پرتو اقتدار معنا می‌کنیم. خلیج فارس همیشه فارس باقی خواهد ماند و اجازه نخواهیم داد هیچ بدخواهی، امنیت این خانه مشترک را دستمایه محاسبات غلط خود قرار دهد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور