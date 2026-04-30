ممکان: کالابرگ جوابگوی گرانی ها نیست؛ ضرورت افزایش فوری اعتبار

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها در سال جاری، بر ضرورت بازنگری در منابع پیشبینیشده برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تاکید کرد و گفت: با وجود پیشبینی حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه، شواهد میدانی و روند افزایشی قیمتها نشان میدهد که این میزان اعتبار پاسخگوی نیاز واقعی اقشار مختلف جامعه نیست.
وی با بیان اینکه کالابرگ الکترونیکی یکی از ابزارهای مهم دولت برای مدیریت بازار و حمایت هدفمند از مردم بهویژه دهکهای کمدرآمد است، افزود: در شرایط فعلی، تقویت این طرح نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است. مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با همکاری دولت، نسبت به تأمین منابع پایدار و افزایش اثربخشی این سیاست حمایتی اقدام کند تا فشار هزینههای معیشتی بر خانوارها کاهش یابد.
ممکان همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر بازار و نحوه اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: علاوه بر افزایش اعتبار، باید سازوکارهای اجرایی بهگونهای اصلاح شود که کالابرگ الکترونیکی بهصورت عادلانه، شفاف و بدون ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی به دست مردم برسد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: حمایت موثر از معیشت مردم، در شرایط کنونی، نیازمند تصمیمات سریع، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور است.
ممکان همچنین بر لزوم کنترل قیمت ها به بهانه های مختلف شد و افزود: برخی افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط جنگی با احتکار و کم فروشی و گرانفروشی در مسیر اهداف دشمن حرکت میکنند که باید با آنها برخورد شود.
