به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد، حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های ناوگان صمود و مصادره آنها در آب های بین المللی نقض آشکار قوانین جهانی و یک دزدی دریایی محسوب می شود. این جنایت به کارنامه سیاه رژیم صهیونیستی اضافه می شود.

در این بیانیه آمده است، ما شجاعت استثنایی و قهرمانی فعالان آزاده در این ناوگان را می ستاییم؛ کسانی که تلاش کردند محاصره ظالمانه نوار غزه را بشکنند. آنها بر این موضوع تاکید کردند که فلسطین همچنان در وجدان انسان های عدالت خواه زنده است؛ هر چقدر هم که دشمن برای نابودی این آرمان تلاش کند موفق نخواهد شد.

حزب الله اضافه کرد، ما خواهان اقدام جدی و عملی برای بازگرداندن اعتبار به قوانین بین المللی و احترام به این قوانین هستیم. برخی از قلدرها باعث شده اند جهان به یک جنگل پر از هرج و مرج و عاری از معیارهای انسانی تبدیل شود. جامعه بین الملل باید به وظایف قانونی خود عمل کرده و از این حالت سکوت خارج شود.

لازم به ذکر است پیشتر نیز رژیم صهیونیستی به صورت وحشیانه ای به کشتی های ناوگان صمود که برای نزدیک شدن به نوار غزه تلاش می کردند حمله کرده بود.