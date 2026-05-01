حجت الاسلام سلیمانی: قوه قضائیه با مجرمان اقتصادی قاطع برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجواد سلیمانی شامگاه جمعه در اجتماع بزرگ مردم این شهرستان با اشاره به سفر نتانیاهو به واشنگتن و تحرکات منطقه‌ای، سه سناریو برای تحولات آینده پیش‌بینی کرد و گفت: در سناریوی خوش‌بینانه، آمریکا برای خروج آبرومندانه از باتلاق حاضر به پذیرش شروط می‌شود تا از طریق توافق خارج شود، اما بعداً دوباره دبه خواهد کرد. در سناریوی بدبینانه، سکوت نظامی تاکنون فریب بوده و آمریکا خود را برای عملیاتی کوتاه اما سخت جهت تسلیم کردن جمهوری اسلامی آماده می‌کرده است.

وی سناریوی سوم را میانه دانست و افزود: در این وضعیت نه مذاکره و نه جنگ رخ می‌دهد، چون آمریکا می‌داند جمهوری اسلامی با جنگ و محاصره دریایی تسلیم نمی‌شود و با عزت و بر اساس شروط ده‌گانه رهبری پای میز مذاکره خواهد آمد. احتمال دارد در این فضای نه جنگ و نه مذاکره، کار را ادامه دهد.

هشدار درباره حمله به زیرساخت‌ها و پاسخ ایران

امام جمعه لاهیجان با اشاره به احتمال حمله آمریکا به زیرساخت‌های ایران خاطرنشان کرد: مقامات آمریکایی احتمال حمله به زیرساخت‌ها را مطرح کرده‌اند تا دولت و نیروهای انسانی را به چالش بکشند و نارضایتی را رواج دهند. اگر آنها به زیرساخت و پالایشگاه ما حمله کنند، ما نیز متقابلاً پاسخ خواهیم داد.

سلیمانی با اشاره به تهدید انصارالله یمن برای بستن تنگه باب‌المندب در صورت ادامه تهدیدهای خارجی، اظهار داشت: بیش از ۱۴ درصد از انرژی دنیا از آن تنگه عبور می‌کند. با بستن این منطقه، عربستان و امارات بی‌چاره خواهند شد.

وی همچنین حملات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان را نقض آتش‌بس دانست و تصریح کرد: آنها می‌خواهند از عملیات‌های حزب‌الله جلوگیری کنند و فناوری آن را در اختیار بگیرند و از اختلافات دولت و حزب‌الله سوءاستفاده کنند.

هشدار رهبر شهید درباره باور غلط آمریکا

امام جمعه لاهیجان در ادامه به سخن رهبر شهید اشاره کرد و گفت: «ایشان چند ماه پیش از شهادت به آمریکایی‌ها هشدار داد که شما با یک نظام روبرو نیستید، بلکه با یک ملت به‌پاخاسته مواجهید. آنها برخی لایه‌ها در اغتشاشات و مشکلات اقتصادی را دیدند و دچار اشتباه محاسباتی شدند. لایه‌های باطنی این مردم - که بیش از دو ماه در خیابان‌ها حاضرند - نشان می‌دهد ۳۰ میلیون جان‌فدا آماده‌اند دشمن را از درون متلاشی کنند.»

سلیمانی در پایان با اشاره به مشکلات معیشتی، تأکید کرد: برگ آخر دشمن، جنگ معیشتی است و روی ناآرامی‌ها و گران‌سازی‌ها حساب باز کرده است. از قوه قضاییه می‌خواهیم با کسانی که با معیشت مردم بازی می‌کنند به عنوان مجرم جنگی برخورد کند.

وی افزود: یک عده با گران کردن خودرو به بهانه نبود ورق و فولاد سوءاستفاده کردند. قوه قضاییه نباید تعارف کند. مجرم اقتصادی که سفره مردم را تنگ می‌کند، فارسی حرف می‌زند اما آمریکایی عمل می‌کند. ما با سربازان آمریکایی در هر لباسی تعارف نخواهیم کرد.