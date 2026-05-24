جزئیات هفته سیزدهم اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه اعلام شد

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در جریان تشریح برنامههای هفته سیزدهم اجتماعات شبانه مردم کرمانشاه، اظهار کرد: سلسله اجتماعات بزرگ و خودجوش مردمی کلانشهر کرمانشاه تحت عنوان پویش «نحن منتقمون» به هفته سیزدهم خود رسیده است و این حرکت منسجم، به عنوان نمادی از استکبارستیزی، انسجام ملی و پایمردی بر آرمانهای انقلاب اسلامی، هر شب راس ساعت ۲۱:۰۰ با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم، جوانان انقلابی و خانوادههای معظم شهدا برگزار میشود.
وی با تبیین پیوستهای فرهنگی و مذهبی تجمعات پیشرو افزود: برنامههای هفته سیزدهم با مناسبتهای ملی و مذهبی مهمی از جمله سالروز حماسه تاریخی آزادسازی خرمشهر و مصلای شهادت مظلومانه امام محمد باقر (ع) همزمان شده است که به همین مناسبت، در برخی از این شبها برنامههای ویژهای نظیر سخنرانی مذهبی به گویشهای محلی و همچنین اقامه نماز استغاثه برای شرکتکنندگان پیشبینی شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تشریح دقیق جدول زمانبندی و مسیرهای حرکت اواخر وقت تصریح کرد: این برنامهها از شب گذشته (شنبه ۲ خرداد) همزمان با شب شهادت امام محمد باقر (ع) و با سخنرانی حجتالاسلام مصطفی مهدوی به گویش شیرین لکی از مسیر سه راه مسکن به سمت حوزه علمیه امام خمینی (ره) آغاز شده است و امشب (یکشنبه ۳ خرداد) نیز این مراسم معنوی که متبرک به سالروز حماسه آزادی خرمشهر و یاد شهدای بیتالمقدس است، از خیابان شریعتی (ابتدای خیابان شورا) به سمت میدان غدیر برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام عبدی در ادامه تشریح مسیرهای هفتگی بیان کرد: مراسم شامگاه دوشنبه (۴ خرداد) با سخنرانی سرکار خانم مهدیه اسفندیاری از مبدأ میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار حرکت خواهد کرد، در روز سهشنبه (۵ خرداد) خیل جمعیت از میدان تعاون به سمت هتل آزادگان راهپیمایی میکنند و در برنامه روز چهارشنبه (۶ خرداد) نیز مسیر حرکت از چهارراه مدرس به سمت میدان آیتالله کاشانی تعیین شده است.
وی با دعوت از عموم شهروندان بصیر و شریف کرمانشاه برای حضور گسترده در این پویش همگانی خاطرنشان کرد: آیین حماسی شامگاه پنجشنبه (۷ خرداد) از مسیر میدان آزادی به سمت چهارراه بسیج برگزار میشود و در نهایت، برنامه شاخص آخرین روز هفته در روز جمعه (۸ خرداد) با اجرای ویژه برنامه استغاثه ظهور و اقامه نماز استغاثه تدارک دیده شده است که خیل عزاداران و منتظران ظهور، مسیر پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر را طی خواهند کرد تا پرونده برنامههای هفته سیزدهم این پویش مردمی در مرکز استان بسته شود.
