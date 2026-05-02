تنش میان آمریکا و اتحادیه اروپا؛ واکنش شدید به تصمیم ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، کمیساریای اتحادیه اروپا هشدار داد این اتحادیه حق پاسخ به تصمیم ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه های گمرکی بر خودروها و کامیون های اروپایی تا ۲۵ درصد را برای خود محفوظ می داند.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا تاکید کرد، آمریکا توافق تجاری امضا شده در تابستان ۲۰۲۵ را زیر پا گذاشته و تمام گزینه ها برای محافظت از منافع این اتحادیه در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است ترامپ روز گذشته از طریق فضای مجازی اعلام کرد که قصد دارد تعرفه های گمرکی مذکور را طی هفته آینده افزایش دهد.

برند لانگه رئیس کمیسیون تجارت بین الملل پارلمان اروپا تاکید کرد، این اقدام غیر قابل قبول بوده و تصمیمات ترامپ نشان می دهد طرف آمریکایی تا چه میزان غیر قابل اعتماد است. این روش برخورد با شرکای نزدیک نیست. اتحادیه اروپا واکنش نشان می دهد.

تنش‌ها در روابط فراآتلانتیک نه تنها به دلیل اختلافات تجاری، بلکه به دلیل موضع‌گیری در مورد درگیری در اوکراین و جنگ با ایران نیز رو به افزایش است. صنایع آلمان، از جمله برندهای بزرگی مانند فولکس واگن بیشترین آسیب را از این تعرفه‌ها می‌بینند.