رد اعتراض محسن فروزان در کمیته تعیین وضعیت فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فوتبال آرای جدید خود را صادر کرد که به شرح زیر است:

* در پی شکایت محمد شمسی از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۱ میلیون و ۲۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته به میزان ۸۳۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت محسن فروزان از باشگاه ذوب آهن اصفهان، کمیته وضعیت حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرد.

* با توجه به شکایت محمد متین نوری از باشگاه بعثت کرمانشاه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.