واکنش استقلال به صحبت های مدیرعامل سابق؛ حفظ آرامش خط قرمز ماست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، در پی صحبت‌های غیرحرفه ای و مغرضانه سرپرست سابق استقلال درباره عملکرد و رفتار عضو هیئت‌مدیره و انتقاد از مدیریت باشگاه در نحوه اداره تیم و انتخاب سرمربی، ضمن احترام به ایشان و ارج نهادن به زحماتشان و همچنین دعوت وی به رعایت انصاف و حفظ اخلاق، ذکر تنها چند نکته ضروری است.

۱- باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران، احترام همه پیشکسوتان و زحمتکشان این باشگاه را برخود واجب می‌داند، حتی آن‌هایی که یک روز پیراهن این تیم را به تن داشته و یا در این باشگاه مسئولیتی داشته اند، اما گاهی اوقات برخی عزیزان انجام مصاحبه های خارج از چارچوب فنی و حاشیه ساز را حق طبیعی خود می دانند که بدون تردید باید این حق را برای باشگاه استقلال نیز قائل باشند که در مقام پاسخگویی برآید.

۲- جناب حجت کریمی، در مصاحبه‌ای به بیان برخی مسائل در خصوص انتخاب سرمربی، عملکرد نظری در دوران مدیریت و موارد بی‌اساسی چون غیبت در دوران جنگ و غیره پرداخته است. باشگاه استقلال انتظار دارد عزیزانی که در حال حاضر در این باشگاه مسئولیت ندارند و با کارت فدراسیون فوتبال و عضویت در هیئت‌رئیسه آن به مصاحبه دعوت می شوند، به بیان صحبت‌های رنگی، خطی و جریان‌دار نپردازند.

۳- چنین صحبت‌هایی به جز بر هم زدن آرامش تیم و شاد کردن مخالفان، نتیجه ای در بر ندارد. در صورت ادامه این گونه صحبت‌ها یا مصاحبه‌هایی که جنبه اتهامی دارند، باشگاه استقلال نیز ناچار به پاسخگویی است و لاجرم مجبور به بیان برخی ناگفته‌ها در خصوص دوران مسئولیت داشتن این افراد و بررسی استانداردهای مورد اشاره در زمان مدیریت و حضور آقایان می‌شود که بدون تردید مورد خوشایند و رضایت طرفین نبوده و خاطر هواداران را مکدر خواهد کرد.

انتظار می رود دوستانی که به دلیل محدودیت فضای خدمت و اختلاف سلیقه فرصت همکاری با باشگاه برای آنها فراهم نشده است، با رعایت انصاف اخلاق را سرلوحه کار خود قرار دهند و با انجام مصاحبه‌های خویش باشگاه را وادار به پاسخگویی نکنند.

در پایان باشگاه استقلال بنا بر سیاست‌های هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم، همواره با تاکید بر رعایت اصول اخلاقی از جمله احترام به زحمتکشان و پیشکسوتان پیشین باشگاه گام برداشته و دفاع از اعتبار و صیانت نام و شأن باشگاه و ارکان مدیریتی آن را بر خود واجب می داند.