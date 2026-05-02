۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

واکنش استقلال به صحبت های مدیرعامل سابق؛ حفظ آرامش خط قرمز ماست

باشگاه استقلال با صدور اطلاعیه ای به صحبت های اخیر یکی از مدیرعاملان سابق خود واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، در پی صحبت‌های غیرحرفه ای و مغرضانه سرپرست سابق استقلال درباره عملکرد و رفتار عضو هیئت‌مدیره و انتقاد از مدیریت باشگاه در نحوه اداره تیم و انتخاب سرمربی، ضمن احترام به ایشان و ارج نهادن به زحماتشان و همچنین دعوت وی به رعایت انصاف و حفظ اخلاق، ذکر تنها چند نکته ضروری است.

۱- باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران، احترام همه پیشکسوتان و زحمتکشان این باشگاه را برخود واجب می‌داند، حتی آن‌هایی که یک روز پیراهن این تیم را به تن داشته و یا در این باشگاه مسئولیتی داشته اند، اما گاهی اوقات برخی عزیزان انجام مصاحبه های خارج از چارچوب فنی و حاشیه ساز را حق طبیعی خود می دانند که بدون تردید باید این حق را برای باشگاه استقلال نیز قائل باشند که در مقام پاسخگویی برآید.

۲- جناب حجت کریمی، در مصاحبه‌ای به بیان برخی مسائل در خصوص انتخاب سرمربی، عملکرد نظری در دوران مدیریت و موارد بی‌اساسی چون غیبت در دوران جنگ و غیره پرداخته است. باشگاه استقلال انتظار دارد عزیزانی که در حال حاضر در این باشگاه مسئولیت ندارند و با کارت فدراسیون فوتبال و عضویت در هیئت‌رئیسه آن به مصاحبه دعوت می شوند، به بیان صحبت‌های رنگی، خطی و جریان‌دار نپردازند.

۳- چنین صحبت‌هایی به جز بر هم زدن آرامش تیم و شاد کردن مخالفان، نتیجه ای در بر ندارد. در صورت ادامه این گونه صحبت‌ها یا مصاحبه‌هایی که جنبه اتهامی دارند، باشگاه استقلال نیز ناچار به پاسخگویی است و لاجرم مجبور به بیان برخی ناگفته‌ها در خصوص دوران مسئولیت داشتن این افراد و بررسی استانداردهای مورد اشاره در زمان مدیریت و حضور آقایان می‌شود که بدون تردید مورد خوشایند و رضایت طرفین نبوده و خاطر هواداران را مکدر خواهد کرد.

انتظار می رود دوستانی که به دلیل محدودیت فضای خدمت و اختلاف سلیقه فرصت همکاری با باشگاه برای آنها فراهم نشده است، با رعایت انصاف اخلاق را سرلوحه کار خود قرار دهند و با انجام مصاحبه‌های خویش باشگاه را وادار به پاسخگویی نکنند.

در پایان باشگاه استقلال بنا بر سیاست‌های هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم، همواره با تاکید بر رعایت اصول اخلاقی از جمله احترام به زحمتکشان و پیشکسوتان پیشین باشگاه گام برداشته و دفاع از اعتبار و صیانت نام و شأن باشگاه و ارکان مدیریتی آن را بر خود واجب می داند.

    پربازدیدها

