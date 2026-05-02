۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

تداوم نقض آتش بس؛ حملات سنگین و شدید تل آویو به جنوب لبنان+فیلم

منابع خبری از حملات شدید و سنگین رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از حملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع به حملات سنگین و شدید به شهرک المنصوری در جنوب صور در جنوب لبنان و نیز شهرک های عدشیت و العامریه اشاره کردند.

همچنین روستاهای نبطیه در شمال رود لیتانی در جنوب لبنان به شدت بمباران شد.

خبرنگار روسیاالیوم گزارش داد: از سه ساعت قبل تاکنون بیش از بیست حمله به مناطق مختلف جنوب لبنان انجام شده است.

شهرک های کفرجوز و الدویر در جنوب لبنان به شدت بمباران شده است. شهرک های عبا و فرون در نیز بمباران شده و زوطر غربی و یاطر در جنوب لبنان از سوی توپخانه ارتش اشغالگر گلوله باران شده است.

کد مطلب 6817648

    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      خداپشیمانشون کنه از اینجور کارها

