تداوم نقض آتش بس؛ حملات سنگین و شدید تل آویو به جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از حملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع به حملات سنگین و شدید به شهرک المنصوری در جنوب صور در جنوب لبنان و نیز شهرک های عدشیت و العامریه اشاره کردند.

همچنین روستاهای نبطیه در شمال رود لیتانی در جنوب لبنان به شدت بمباران شد.

خبرنگار روسیاالیوم گزارش داد: از سه ساعت قبل تاکنون بیش از بیست حمله به مناطق مختلف جنوب لبنان انجام شده است.

شهرک های کفرجوز و الدویر در جنوب لبنان به شدت بمباران شده است. شهرک های عبا و فرون در نیز بمباران شده و زوطر غربی و یاطر در جنوب لبنان از سوی توپخانه ارتش اشغالگر گلوله باران شده است.