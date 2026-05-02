نامه عذرخواهی فیفا از ایران؛ بابت اتفاقی که در کانادا افتاد متاسفیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ماتیاس گرافستروم با ارسال نامه‌ای به مهدی تاج از وی دعوت کرد تا در هفتادوششمین کنگره فیفا که در زوریخ برگزار می‌شود، حضور داشته باشد. در این نامه آمده است:

«از جانب فیفا، با نهایت تأسف مطلع شدم که جنابعالی نتوانستید برای حضور در کنگره فیفا وارد کانادا شوید و در نتیجه همراه با سایر اعضای هیئت ایرانی بازگشتید. بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع، فیفا با فوریت و در بالاترین سطح ممکن، پیگیری این پرونده را نزد مقامات ذی‌ربط محلی آغاز کرد تا مشکل در اسرع وقت حل‌ و فصل شود. خواهشمند است مراتب تأسف صمیمانه ما را از اینکه این اقدامات به نتیجه نرسید و این وضعیت موجب زحمت و ناامیدی برای شما و هیئت همراهتان شد، بپذیرید.

اگرچه تصمیم‌گیری درباره ورود افراد به یک کشور در صلاحیت مقامات مسئول آن کشور است، فیفا اهمیت فراوانی برای حضور و نمایندگی تمامی فدراسیون‌های عضو خود در کنگره فیفا قائل است. در همین راستا و صرفاً با هدف تداوم حضور و نمایندگی فدراسیون فوتبال ایران و نیز نشان دادن این پیام به جهان که فوتبال فراتر از تمامی اختلافات و موانع است، خواهشمندیم نماینده‌ای را از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای حضور در کنگره معرفی فرمایید. بدیهی است که در صورت تمایل، بخش اداری فیفا آمادگی کامل خواهد داشت تا ترتیبات لازم را در این خصوص تسهیل کند.

همچنین مایلم از این فرصت استفاده کرده و از شما و هیئت ایرانی دعوت کنم تا در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۶ در زوریخ با ما دیدار کنند تا درباره ادامه برنامه‌ریزی‌های مربوط به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ گفت‌وگو شود. فیفا همچنان در همکاری نزدیک با برگزارکنندگان و مقامات ذی‌صلاح، برای تضمین حضور تمامی تیم‌های شرکت‌کننده در محیطی امن و مطمئن، مطابق با استانداردهای تعیین‌شده ایمنی و امنیتی فیفا، تلاش می‌کند. برای سفر به زوریخ نیز، تیم امور سفر ما با کمال میل در تهیه و ارائه دعوت‌نامه‌های لازم جهت اخذ ویزا شما را همراهی خواهد کرد.

اجازه می‌خواهم بار دیگر احترام خود را نسبت به جنابعالی و فدراسیون فوتبال ایران ابراز کنم و امیدوار باشم که به‌زودی و در شرایطی بهتر، در سوئیس دوباره با یکدیگر دیدار و همکاری داشته باشیم.»