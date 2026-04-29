پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیم ملی گفت: تا شروع جام جهانی زمان زیادی باقی نمانده است و تیم ملی اگر می خواهد موفق شود نیاز به حمایت همه جانبه مسئولان کشور دارد تا بتواند نتایجی در شان فوتبال ایران بگیرد. اگر به دنبال این هستیم تا تیم ملی در جام جهانی موفق باشد باید زمان را از دست ندهیم و با تدارک مناسب راهی آمریکا شویم تا بتوانیم به اهدافی که در سر داریم دست پیدا کنیم.

تمرین محک جدی نخواهد بود

وی در خصوص تمرینات تیم ملی و انجام بازی های تدارکاتی گفت: هیچ تیم فوتبالی با تمرین بدون بازی تدارکاتی موفق نخواهد شد. تمرین نمی‌تواند محک خوبی برای ملی پوشان باشد. بازیکنان به بازی تدارکاتی قوی نیاز دارند تا کادر فنی بتواند نقاط ضعف را پوشش داده و با قدرت در جام جهانی شرکت کند. قرار بود با اسپانیا بازی تدارکاتی برگزار کنیم که هنوز مشخص نیست. ما بازیکنان با غیرت و باتعصبی داریم که تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا فوتبالی زیبا از تیم ملی تماشا کنیم.

فرصت جوانگرایی نداریم

وی در پاسخ به انتقادات برخی اهالی فوتبال به میانگین سنی بالای برخی بازیکنان تیم ملی گفت: دیگر فرصت جوانگرایی نیست و باید با همین بازیکنان به جام جهانی برویم. البته‌ چند ملی پوش جوان در اردوی تیم ملی حضور دارند که به همراه خیلی از بازیکنان جوان آینده تیم ملی را تشکیل می دهند. تعدادی از ملی پوشان آخرین حضور را در تیم ملی دارند و بدون شک قلعه نویی بعد از جام جهانی به بازیکنان جوان روی خواهد آورد البته همیشه هر انتخابی از سوی سرمربی تیم ملی انتقاداتی را هم در پی خواهد داشت و این موضوع از گذشته بوده و ادامه خواهد داشت پس کادر فنی باید با تمام این انتقادات بهترین ها را به تیم ملی دعوت کند.

در خاک دشمن باید سربلند باشیم

سرمربی پیشین استقلال در خصوص حاشیه های بوجود آمده از سوی مسئولان آمریکا برای تیم ملی گفت: مسئولان آمریکایی بدنبال حاشیه سازی برای تیم ملی هستند و ما باید با توجه به شرایط موجود در خاک دشمن پرقدرت ظاهر شویم تا در مقابل دشمنان کشور سربلند باشیم. نهادهای مربوطه باید مراقب حاشیه ها باشند و اجازه بعضی اتفاقات تمرکز کادر فنی و تیم ملی را برهم بزند. حضور پرقدرت تیم ملی و نتایج خوب و حمایت ایرانی های وطن پرست می‌تواند تمامی حاشیه ها را از بین ببرد پس باید هوشیار باشیم و با برنامه پیش برویم.

فیفا تعیین کننده است نه دولت آمریکا

پرویز مظلومی در خصوص صحبت های آمریکایی ها در مورد جایگزینی ایتالیا به جای ایران در جام جهانی گفت: تصمیم گیرنده اصلی فیفا است نه مسئولان آمریکایی. حتی خود ایتالیایی ها چنین پیشنهاد شرم آوری را نپذیرفتند و مردم ایتالیا دولت آمریکا را مورد تمسخر قرار دادند. از نظر قوانین فیفا ایران راهی جام جهانی خواهد شد و بطور حتم ملی پوشان ما با قدرت تمام به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

برگزاری ادامه لیگ منطقی نیست

وی با انتقاد از برگزاری ادامه لیگ بیست و پنجم پس از پایان جام جهانی گفت: هرگز موافق برگزاری ادامه لیگ بعد از جام جهانی نیستم چون بازیکنان دیگر انگیزه ای برای بازی ندارند ضمن اینکه تیم های اول تا سوم لیگ هم به کنفدراسیون آسیا باید تا اوایل خرداد معرفی شوند. مسئولان فوتبال می‌توانستند در زمان آتش بس بازی ها را بطور فشرده برگزار کنند و قهرمان را معرفی کنند ولی بعد از جام جهانی دیگر ادامه لیگ اهمیتی نخواهد داشت و باید برای برگزاری لیگ بیست وششم برنامه ریزی کنیم، البته ما دوست داشتیم استقلال در لیگ و با برگزاری بازی‌ها به قهرمانی برسد ولی این شرایط بوجود نیامد اما استقلال همچنان شایسته حضور در لیگ قهرمانان آسیا است.