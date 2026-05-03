به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت تأخیرهای قابل‌توجه پیشِ‌رو در ارسال تسلیحات آمریکایی به اروپا، به‌دلیل کاهش ذخایر در پی جنگ علیه ایران، موجب نگرانی در کشورهای اروپایی شده و خبر بدی برای اوکراین است.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون به متحدان اروپایی آمریکا از جمله انگلیس، لهستان، لیتوانی و استونی درباره احتمال تأخیرهای طولانی در تحویل تسلیحات آمریکایی هشدار داده است.

فایننشال تایمز نوشت: واشنگتن در تلاش است ذخایر تسلیحات خود را که در نتیجه جنگ با ایران کاهش یافته، دوباره احیا کند.

کارشناسان، تجاوز آمریکا به ایران را عامل کاهش ذخایر تسلیحات واشنگتن و آسیب پذیر شدن آن در مقابل دیگر قدرت ها از جمله روسیه و چین ارزیابی می کنند.