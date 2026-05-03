به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسویپور، در خصوص برخورد با تخلفات حادثهساز در پایتخت، اظهار داشت: مأموران پلیس راهور در بازه زمانی اول فروردین ۱۴۰۵ تا کنون، با هدف ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات، بیش از ۳۹ هزار و ۲۰۰ فقره تخلف حادثهساز را در سطح شهر تهران اعمال قانون کردهاند.
وی افزود: این آمار نشاندهنده آن است که همچنان تعدادی از رانندگان نسبت به قوانین بیتوجه هستند و همین رفتارها میتواند زمینهساز وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبرانناپذیر شود.
سردار موسویپور تأکید کرد: پلیس راهور تهران بزرگ با جدیت با این دسته از تخلفات برخورد خواهد کرد و هدف اصلی از این اقدامات، حفظ جان شهروندان و کاهش آمار تصادفات است. وی همچنین از رانندگان خواست با رعایت قوانین، سهم خود را در ارتقای ایمنی ترافیک ایفا کنند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تخلفات حادثهساز به آن دسته از رفتارهای پرخطر رانندگی گفته میشود که احتمال وقوع تصادف جرحی یا فوتی را بهشدت افزایش میدهند و تحت توجه ویژه پلیس قرار دارند. ارتکاب این تخلفات علاوهبر جریمه نقدی، باعث درج نمره منفی برای گواهینامه میشود. در موارد خاص (مثل دو تخلف همزمان) ممکن است وسیله نقلیه توقیف شود.
سردار موسوی پور افزود:مصادیق اصلی تخلفات حادثهساز شامل حرکت نمایشی، سبقت و سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز،حرکت با دندهعقب در بزرگراه، نقص فنی موثر، استفاده از تلفن همراه با سرعت بالا و عدم رعایت حق تقدم است.
وی ضمن هشدار به رانندگان یادآور شد: رعایت سرعت مجاز نهتنها از جریمه و اعمال قانون جلوگیری میکند، بلکه مهمترین عامل حفظ جان رانندگان و سرنشینان است. پرهیز از سبقتهای غیرمجاز، مانع وقوع تصادفات مرگبار و برخوردهای زنجیرهای میشود. توجه به علائم ورود ممنوع، نظم و ایمنی ترافیک را تضمین کرده و از بروز حوادث روبهرو جلوگیری میکند. خودداری از حرکت با دنده عقب در بزرگراهها، یکی از اصول حیاتی برای پیشگیری از حوادث جبرانناپذیر است.
