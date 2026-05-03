به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: پرونده حمل ۹۰ کیسه آرد یارانه ای به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط آردهای کشف شده به پرداخت دو میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی آردها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، شعبه همچنین مبلغ یک میلیارد و ۶۰ میلیون ریال از بابت بدل از ضبط خودروی حامل به جریمه صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده همچنین گفت: پرونده واحد فرش فروشی برای عدم تحویل دو تخته فرش فروخته شده به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی معادل دو برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان بوکان گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد فرش فروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.