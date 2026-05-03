قیمت طلا و سکه در بازار امروز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، در معاملات امروز بازار طلا، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۰ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. همچنین سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۲۰۰ میلیون تومان و سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۲۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در بازار سبزهمیدان نیز نیمسکه بهار آزادی با قیمت ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۲۹ میلیون تومان معامله میشود.
بر اساس این گزارش، هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ارزشگذاری شده و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۴۶۱۵ دلار رسیده است.
