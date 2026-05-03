به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جوانان از روز گذشته (شنبه ۱۲ اردیبهشت) در اسماعیلیه مصر آغاز شده و تیم ملی جوانان باید از روز سهشنبه به روی تخته بروند.این در حالی است که فدراسیون پس از آرام شدن شرایط جنگی در ایران، پیگیر صدور ویزا برای ملیپوشان بود و حتی اعلام شد که فدراسیون جهانی وزنهبرداری پیگیر حضور تیم ملی ایران در این مسابقات بود. با این حال فدراسیون تا به امروز هم منتظر صدور ویزا بود اما در نهایت با کارشکنی مصریها ویزای ملیپوشان صادر نشد.
امروز آخرین فرصت ملیپوشان وزنهبرداری برای حضور در مسابقات جهانی جوانان مصر امروز بود و اگر ویزای وزنهبرداران امروز صادر میشد آنها میتوانستند از طریق زمینی به ترکیه بروند و از آنجا به سمت مصر پرواز کنند، اما عدم صدور ویزا و کارشکنی مصریها باعث شد تا تیم ملی وزنهبرداری جوانان این مسابقات را از دست بدهد.
تیم ملی وزنهبرداری جوانان با هدایت سهراب مرادی قبل از جنگ تحمیلی از آمادگی خوبی برخوردار بود و شانس بالایی برای کسب مدال داشت، اما اتفاقات اخیر برنامههای این تیم را بر هم زد.
