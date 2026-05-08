مدال جهانی وزنه بردار ایران تقدیم به شهدای میناب و ناو دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا زارعی در دسته ۹۴ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ اسماعیلیه مصر در دوضرب و مجموع به مدالهای نقره و برنز دست یافت.
زارعی بعد از کسب این مدال گفت: خدا را شکر می کنم که توانستم ۲ مدال کسب کنم و دست پُر به کشور عزیزم برگردم. مدالهایم را به شهدای بی گناه مدرسه میناب و ناو دنا تقدیم میکنم.
وزنهبردار جوان ایران درباره رقابتهای قهرمانی جهان گفت: رقابت سختی بود و تلاش کردم تا بتوانم جواب زحمات مربیانم را بدهم. حرکت آخرم طلای دوضرب و مجموع بود و تلاش کردم مهار کنم، اما نشد. انشالله در مسابقات بعدی بهتر از این ظاهر خواهم شد. با وجود اینکه به خاطر عدم صدور به موقع ویزای مصر دیر به این کشور رسیدیم و خیلی اذیت شدیم اما همه بچهها با روحیه خوب برای کسب مدال میجنگند.
