  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله به نظامیان رژیم صهیونیستی

حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله به نظامیان رژیم صهیونیستی

حزب الله طی دو بیانیه اعلام کرد که تجمع نظامیان صهیونیست در بلندی‌های «الصلعه» را با موشک و مرکز تجمع اشغالگران در «البیاضه» را با پهپاد هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داد و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شد، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر یکشنبه ۳ مه ۲۰۲۶، تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در مجاورت ارتفاعات الصلعه در شهرک القنطره با موشک هدف قرار دادند.

حزب الله در بیانیه دیگری بیان کرد: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داد و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شد، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه ۳ مه ۲۰۲۶ با یک حمله پهپادی، تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در شهر البیاضه به طور مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

کد مطلب 6818986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها