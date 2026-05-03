به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داد و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شد، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر یکشنبه ۳ مه ۲۰۲۶، تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در مجاورت ارتفاعات الصلعه در شهرک القنطره با موشک هدف قرار دادند.

حزب الله در بیانیه دیگری بیان کرد: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داد و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شد، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه ۳ مه ۲۰۲۶ با یک حمله پهپادی، تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در شهر البیاضه به طور مستقیم مورد اصابت قرار دادند.