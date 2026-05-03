۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

بازگشت شیاطین سرخ به لیگ قهرمانان اروپا

منچستریونایتد انگلیس پس از دو فصل دوری از بالاترین سطح فوتبالی باشگاهی اروپا مجوز حضور در این رقابت ها را برای فصل آتی گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال منچستریونایتد و لیورپول از ساعت ۱۸ امشب یکشنبه در هفته ۳۵ لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه اولدترافورد با سوت دارن انگلند برگزار شد که با پیروزی ۳ بر ۲ میزبان همراه بود.

کونیا (۶)، ششکو(۱۴) و ماینو (۷۷) براب شیاطین سرخ گلزنی کردند تا دو گل سوبوسلای (۴۷) و خاکپو (۵۶) برای تغییر نتیجه بی اثر شود.

منچستری ها با این پیروزی رتبه سوم جدول را برای خئود کردند تا با ۶۴ امتیاز صعود خود را به رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا قطعی کند.

شیاطین سرخ که دو فصل کابوس وار را در گذشته داشتند با هدایت مایکل کریک که در اوسط فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ هدایت این تیم را عهده دار شد توانست جشن صعود خود به رقابت های فصل آینده را با هواداران خود در شب شکست رقیب سنتی بگیرد.

