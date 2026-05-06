جزئیاتی از فینال لیگ قهرمانان اروپا/ برگزاری در ورزشگاه یک شخص مهم

به گزارش خبرنگار مهر، فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری قرار است به میزبانی کشور مجارستان و در ورزشگاه پوشکاش آرنا برگزار شود. تیم فوتبال آرسنال به عنوان اولین تیم جواز حضور در فینال این دوره از رقابت ها را به دست آورد و شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت از بین دو تیم بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن حریف توپچی های لندن (لقب تیم آرسنال) در فینال مشخص خواهد شد.

سایت یوفا در رابطه با ورزشگاه محل برگزاری فینال این دوره از مسابقات نوشت: فینال فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ قهرمانان اروپا قرار است در ورزشگاه «پوشکاش آرنا» در شهر بوداپست مجارستان برگزار شود؛ جایی که برای نخستین‌بار میزبان مهم‌ترین دیدار باشگاهی فوتبال اروپا خواهد بود.

فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۶ روز شنبه ۳۰ مِی (۹ خرداد) برگزار می‌شود. این دیدار از ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی (CET) (۱۹:۳۰ به وقت تهران) آغاز خواهد شد که نسبت به سال‌های گذشته زودتر است تا شرایط برگزاری و تجربه هواداران بهتر شود.

ورزشگاه پوشکاش آرنا که در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان ورزشگاه ملی جدید مجارستان افتتاح شد، میزبان این فینال خواهد بود. این ورزشگاه پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ میزبان فینال لیگ اروپا بود و اکنون برای اولین‌بار میزبان فینال لیگ قهرمانان می‌شود.

این ورزشگاه ۶۷ هزار نفری به نام اسطوره فوتبال مجارستان، «فرانس پوشکاش»، نام‌گذاری شده و در نزدیکی مرکز شهر بوداپست قرار دارد.

در صورت تساوی در پایان ۹۰ دقیقه، دو وقت اضافه ۱۵ دقیقه‌ای برگزار می‌شود و اگر باز هم نتیجه برابر باشد، قهرمان در ضربات پنالتی مشخص خواهد شد.

گروه موسیقی «د کیلرز» اجرای مراسم افتتاحیه فینال را بر عهده خواهد داشت. آن‌ها به همراه دیوید بکام در یک ویدیوی تبلیغاتی ویژه نیز حضور داشته‌اند.

تیم قهرمان جامی به ارتفاع ۷۳.۵ سانتی‌متر و وزن ۷.۵ کیلوگرم را دریافت می‌کند. همچنین قهرمان لیگ قهرمانان به‌طور خودکار به سوپرجام اروپا ۲۰۲۶ راه می‌یابد و سهمیه حضور در فصل بعد لیگ قهرمانان را نیز کسب می‌کند.

دیگر فینال‌های ۲۰۲۶ اروپا در فصل جاری به شرح زیر است:

* فینال لیگ اروپا: استانبول (بشیکتاش پارک)

* فینال لیگ کنفرانس: لایپزیگ (RB آرنا)

* فینال لیگ قهرمانان زنان: اسلو (اولوال استادیوم)