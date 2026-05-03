به گزارش خبرگزای مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در دیدار با آیت‌الله فاضل لنکرانی در قم ضمن ارائه گزارشی از «جنگ تحمیلی سوم»، اظهار کرد: در طول جنگ و عید نوروز، جمعیت استان ۴۰ درصد افزایش یافت اما با مدیریت بازار و حفظ امنیت روانی، هیچ کمبودی در بازار احساس نشد.

وی با اشاره به آرامش استان در حوادث دیماه گفت: زمان‌آگاهی و هوشمندی مردم آذربایجان باعث شد، استان آذربایجان شرقی برخلاف برخی نقاط کشور، از آرامش و امنیت بالایی برخوردار شود. در این میان، گفتگوهایی که با گروه های مرجع از جمله نیروهای سیاسی و مدنی انجام شد، بسیار موثر بود.

بی‌تردید تدابیر استاندار در حفظ آرامش در آذربایجان شرقی موثر بود

در ادامه، آیت‌الله فاضل لنکرانی ضمن قدردانی از زحمات دکتر سرمست در دوران استانداری قم، گفت: آذربایجان همیشه مدافع ایران بوده و هوشمندی مردم این خطه در حوادث اخیر جای تقدیر دارد، اما بی‌تردید تدابیر استاندار و مدیریت دولت در حفظ آرامش بسیار مؤثر بود.

فاضل لنکرانی با تسلیت شهادت دکتر لاریجانی، عقلانیت و تدبیر در امور داخلی و خارجی را ضروری دانست و افزود: دکتر لاریجانی در این زمینه الگوی ارزشمندی بود و شهادت ایشان خسران بزرگی است.

استاندار: زمان‌شناسی مردم آذربایجان شرقی ستودنی است

بهرام سرمست، در قم با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی تولیت حرم حضرت فاطمه معصومه (س)، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، استاندار با تشریح آرامش و امنیت در آذربایجان شرقی در «جنگ تحمیلی سوم»، گفت: با وجود حمله به بیش از ۳۰۰ نقطه استان، آرامش اجتماعی و معیشتی برقرار بود و شوک جنگ به جامعه وارد نشد.

وی افزود: استان آذربایجان شرقی برای اولین بار در جایگاه چهارم سفرهای استانی در عید نوروز قرار گرفت. با وجود جنگ و افزایش چهل درصدی جمعیت، هیچ کمبودی از نظر کالاهای استراتژیک احساس نشد.

وی با اشاره به رفتار تحسین‌برانگیز مردم استان آذربایجان شرقی در حوادث دیماه اشاره کرد و گفت: طی گفتگوهای مختلفی که با گروه های مرجع صورت گرفت، مردم و نیروهای سیاسی و مدنی با هوشمندی اجازه ندادند حوادث ناگوار در استان روی بدهد.

بازسازی سریع جاده‌ها و خط آهن نشان داد مسئولان ما با غیرت کار می‌کنند

در ادامه، آیت‌الله سعیدی ضمن قدردانی از همکاری‌های موثر دکتر سرمست در دوران استانداری قم، گفت: غیرت‌مندی و آگاهی مردم و مسئولان آذربایجان همیشه باعث افتخار است. آنها در حوادث اخیر نیز نشان دادند، پشتیبان نظام و کشور هستند.