به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جوانان از شنبه ۱۲ اردیبهشت در اسماعیلیه مصر آغاز شده و ملیپوشان تیم ملی وزنهبرداری جوانان باید از روز سهشنبه به روی تخته بروند.
فدراسیون پس از آرام شدن شرایط جنگی در ایران، پیگیر صدور ویزا برای ملیپوشان بود و حتی اعلام شد که فدراسیون جهانی وزنهبرداری پیگیر حضور تیم ملی ایران در این مسابقات بود. با پیگیریهای که صورت گرفت صبح امروز دوشنبه ویزای ملیپوشان وزنهبرداری برای مصر صادر شد.
تیم ملی وزنهبرداری جوانان با هدایت سهراب مرادی قبل از جنگ تحمیلی از آمادگی خوبی برخوردار بود و شانس بالایی برای کسب مدال داشت اما با اتفاقات اخیر در کشور اردوی تیم ملی تعطیل شد.
در ادامه با ازسرگیری تمرینات، ملیپوشان بار دیگر به اردو بازگشتند و در مدت حضور خود نیز رکوردهای قابل توجهی ثبت کردند.
