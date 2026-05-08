به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان به میزبانی اسماعیلیه مصر، حمیدرضا محمدی تنها و طاها نعمتی مقدم دو نماینده ایران در دسته فوق سنگین (۱۱۰+ کیلوگرم) به روی تخته رفتند. ۱۲ وزنه‌بردار در این دسته با یکدیگر رقابت می‌کنند. پیش از این ابوالفضل زارع و فرهاد قلی زاده دو نماینده وزنه‌برداری ایران در ۱۱۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

در ادامه نتایج این ۲ وزنه‌بردار در حرکات یک ضرب آمده است:

حمیدرضا محمدی تنها

محمدی تنها در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۷۱ را مهار کرد. وی در دومین حرکت موفق به مهار وزنه ۱۷۶ کیلوگرم شد. محمدی تنها، در سومین حرکت یک ضرب با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید.

طاها نعمتی مقدم

نعمتی مقدم در اولین حرکت یک ضرب وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را مهار کرد. او در دومین حرکت موفق به مهار وزنه ۱۷۲ شد. نعمتی مقدم همچنین در سومین حرکت یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۷۷ کیلوگرم نشد و با وزنه ۱۷۲ کیلوگرم به کار خود پایان داد و به مدال نقره رسید.