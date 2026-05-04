سالانه ۳ میلیون نهال و پایه رویشی در آذربایجان غربی تولید می شود

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این استان با برخورداری از مراکز پیشرفته کشت بافت و نهالستانهای مجوزدار، در تولید نهالهای پایه رویشی در کشور پیشتاز است و بخش قابل توجهی از نیاز استانها و کشورهای همسایه را تأمین میکند.
وی ادامه داد: وجود دو مرکز دانش بنیان کشت بافت و بیش از ۸۰ نهالستان مجوزدار در استان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه باغبانی مدرن فراهم کرده است.
اصغری اضافه کرد: سالانه حدود سه میلیون نهال و پایه رویشی در این مراکز تولید میشود که علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان، به سایر مناطق کشور و کشورهای همسایه نیز صادر میشود.
وی افزود: نهالهای پایه رویشی به دلیل افزایش عملکرد، زودباردهی، مقاومت بالا به آفات و بیماریها، کاهش سالآوری، افزایش بهرهوری مصرف آب و ایجاد امکان احداث باغات مکانیزه، از اولویتهای مهم توسعه باغبانی در استان محسوب میشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان طی ۱۵ سال گذشته اقدامات آموزشی، ترویجی و اطلاعرسانی گستردهای در زمینه نهالهای پایه رویشی انجام داده که از جمله آنها میتوان به تولید بیش از ۱۰۰ برنامه تلویزیونی، برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی، انتشار بروشورهای فنی و ایجاد باغات الگویی اشاره کرد.
اصغری افزود: نتیجه این فعالیتها باعث شده اغلب بهرهبرداران و باغداران استان با مزایای نهالهای پایه رویشی آشنا شده و در تمامی شهرستانها از این نهالها برای احداث باغات جدید یا جایگزینی باغات کم بازده و قدیمی استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد نهالهای تولیدی در نهالستانهای مجوزدار استان از نوع پایه رویشی است و سازمان جهاد کشاورزی برای گسترش استفاده از این نهالها، سالانه تسهیلات بانکی و یارانه نهال در اختیار تولیدکنندگان و بهرهبرداران قرار میدهد.
