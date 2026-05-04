به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در نشست با اعضای شورای اطلاع‌رسانی، با اشاره به نقش کلیدی مردم در مدیریت شرایط کشور، آنان را «صحنه‌گردانان واقعی» تحولات دانست و تأکید کرد: پشتیبانی مردمی مهم‌ترین عامل عبور از چالش‌هاست و این سطح از انسجام اجتماعی بدون تحمیل هزینه‌های سنگین از سوی دولت شکل گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ این سرمایه اجتماعی افزود: دولت باید در مسیر تقویت این انسجام، هوشمندانه عمل کند و اجازه ندهد برخی رفتارها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

جلوگیری از گران‌فروشی یک ضرورت جدی است

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها گفت: جلوگیری از گران‌فروشی یک ضرورت جدی است و آنچه برای ما اهمیت دارد، مقابله با سوءاستفاده‌هایی است که در این فضا رخ می‌دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در مواردی مشاهده می‌شود که یک کالا در کمتر از یک هفته تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت دارد؛ این روند نیازمند بررسی دقیق است تا علت واقعی آن مشخص شود.

وی با هشدار نسبت به رفتارهای سودجویانه تصریح کرد: عده‌ای در حال سوءاستفاده از شرایط هستند و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند؛ دستگاه‌های مسئول باید با این پدیده برخورد قاطع و فوری داشته باشند.

پس از این جنگ دوران جدیدی را تجربه می‌کنیم

عارف با اشاره به اهمیت تنگه هرمز و مدیریت آن گفت: دوران تحریم کردن ملت ایران به پایان رسیده است و پس از این جنگ دوران جدیدی را تجربه می‌کنیم. ما با ملت‌های منطقه دوست هستیم؛ آنها برادران و خواهران ما هستند و باید بدانند ما با تأمین امنیت تنگه هرمز، امنیت همه این کشورها را تأمین می‌کنیم. حکام منطقه باید دست برادری به سوی ایران دراز کنند، نه به سوی بیگانگان جنایتکار که هیچ اشتراکی با این ملت‌ها ندارند و تنها مطامع صهیونیست‌ها را دنبال می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه این دولت تاکنون سه جنگ را تجربه کرده است، گفت: در جنگ ۱۲ روزه ابتدا آمدند که بجنگند و مردم را به خیابان بیاورند، سپس شبه‌کودتای ۱۸ و ۱۹ دی را رقم زدند که خسارت سنگینی به ملت وارد شد و بیش از سه هزار نفر از عزیزانمان را از دست دادیم و پس از آن نیز جنگ رمضان را تحمیل کردند.

وی تأکید کرد: در همه این موارد، مردم صحنه‌گردان اصلی بودند و عامل پیروزی ما شدند و با حضور خود، به دشمن پاسخ دادند. دولت افتخار می‌کند خدمتگزار این مردم باشد.

باید هر آنچه تخریب شده، چند برابر بهتر ساخته شود

عارف با اشاره به شرایط پس از این دفاع جانانه افزود: پس از این دفاع، دوران سازندگی آغاز شده است. راهبرد دولت «دفاع و سازندگی» بهسازی است و این یعنی دولت فقط به دنبال نوسازی صرف نیست، بلکه باید هر آنچه تخریب شده، چند برابر بهتر ساخته شود.

وی خطاب به اعضای شورای اطلاع رسانی دولت گفت: شما باید هم ظلم دشمن را روایت کنید، هم دفاع میدان را، هم حضور مردم در خیابان و هم خدمت دولت و ان‌شاءالله از این پس سازندگی را نیز به‌درستی تبیین کنید.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: هر کدام از ما در هر جایگاهی که هستیم باید نگاه‌مان ملی باشد، نه سلیقه‌ای.

وی در پایان گفت: باید برای مردم تبیین شود که دشمن چه جنایت‌هایی انجام داده است؛ حتی در حوزه دارو نیز شاهد حملات دشمن بودیم، به‌گونه‌ای که برخی شرکت‌های پخش دارو هدف قرار گرفتند تا مردم در دسترسی به دارو دچار مشکل شوند؛ این اقدامات مصداق روشن جنایات جنگی است.