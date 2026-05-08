به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا زارعی در دسته ۹۴ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ اسماعیلیه مصر در دوضرب و مجموع به مدال‌های نقره و برنز دست یافت. زارعی موفق شد دو رکورد ملی رده جوانان ایران را ارتقا دهد.

او در حرکت دوضرب با مهار وزنه ۲۰۴ کیلوگرم، رکورد جوانان کشور را ۲ کیلوگرم افزایش داد و در مجموع نیز با ثبت رکورد ۳۶۶ کیلوگرم، ۵ کیلوگرم رکورد قبلی ایران را بهبود بخشید تا نام خود را به‌عنوان رکورددار جدید ثبت کند.

پیش از این نیز محمدامین دادوند در دسته ۸۸ کیلوگرم موفق شده بود با مهار وزنه ۱۴۸ کیلوگرم در حرکت یک‌ضرب، رکورد نوجوانان ایران را ۳ کیلوگرم افزایش دهد.