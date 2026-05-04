علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تشدید جریان‌های باد در غرب منطقه طی روز گذشته موجب شکل‌گیری توده گسترده گردوغبار در کشور عراق شد که پیامد آن امروز وارد جو استان کرمانشاه شده است.

وی افزود: این پدیده به‌ویژه در مناطق مرزی شدت بیشتری داشته به‌طوری که دید افقی در سرپل‌ذهاب به حدود هزار متر و در قصرشیرین به ۲۰۰ متر کاهش یافته است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: غبار موجود با غلظت کمتر سایر نقاط استان را نیز تحت تأثیر قرار داده، اما پیش‌بینی می‌شود از اواخر وقت امروز به تدریج از منطقه خارج شود.

زورآوند ادامه داد: همچنین عبور یک سامانه ناپایدار از جو استان طی امروز و فردا، در برخی ساعات باعث وزش باد نسبتاً شدید، افزایش ابر و وقوع رگبارهای بهاری همراه با رعدوبرق خواهد شد.

وی بیان کرد: بارش‌ها از امشب تا ظهر فردا، به‌ویژه در نیمه شمالی استان نمود بیشتری دارد و احتمال رخداد رگبارهای پراکنده تگرگ نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، با تقویت شرایط پایدار، پدیده قابل توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود و تنها در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد ملایم رخ خواهد داد.

وی در پایان گفت: دمای هوا نیز از فردا تا صبح پنجشنبه کاهش نسبی خواهد داشت و سپس از روز جمعه روند افزایشی تدریجی را تجربه می‌کند.