۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

مدافع تیم ملی فوتبال: دوست داریم هرشب کنار مردم باشیم/تمرینات خوب است

مدافع تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به شرایط خود و هم تیمی‌هایش در اردو گفت: دوست داریم تمام شب‌ها کنار مردم به خیابان‌ها بیاییم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حضور ورزشکاران در تجمعات مردمی، امشب دانیال ایری مدافع باشگاه ملوان بندرانزلی که این روزها در اردوی تیم ملی حضور دارد در تجمعات شبانه تهرانی‌ها حاضر شد. او در این باره گفت: شهادت رهبر عزیزمان و همه هموطنانی که در این جنگ از دست دادیم را تسلیت عرض می‌کنم. بابت این قضیه خیلی غمگین هستیم. وظیفه خودمان دانستیم که امشب کنار مردم باشیم و در این جهاد مردمی شرکت کنیم.

ایری صحبتش را اینطور ادامه داد: مردم ما نزدیک ۶۰ شب هست که به خیابان می‌آیند و قدرت کشورمان را نشان می‌دهند. ما هم در حد توان دوست داریم هر شب بیاییم اما با توجه به برنامه های اردو و تمرین قسمت شد امشب بیایم و در کنار مردم باشم.

مدافع ملی پوش ملوان در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی نیز گفت: دو هفته است که تمرینات را شروع کردیم. تمرینات خیلی خوب و پرفشار داشتیم. بچه ها خیلی خوب کنار هم تمرین می‌کنند. تیم کاملا همدلی داریم. امیدواریم با آماده ترین بازیکنان به جام جهانی می‌رویم و بهترین نتایج را رقم می‌زنیم.

کد مطلب 6819203

