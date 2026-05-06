مخالفت صریح کشاورزان شاهرودی با تخریب شاهوار؛ دولت صدای مردم را بشنود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین خنکال صبح چهارشنبه در نشستی با بهره برداران بخش کشاورزی شاهرود، این شهرستان شرق استان سمنان را قطب کشاورزی و گردشگری دانست و با انتقاد از بی توجهی مسئولان به این منطقه اعلام کرد: اگر اتفاقاتی که به‌لحاظ اقتصادی و انرژی و ... از ابتدای فصل کشت گذشته تا کنون در شاهرود و میامی رخ داد اگر در مرکز استان رخ می داد، حتماً عکس العمل هایی را شاهد بودیم اما در شرق استان متاسفانه شاهد فعالیتی نیستیم.

وی با بیان اینکه اگر این مشکلات پیگیری می شد وضعیت کشاورزی امروز ما این چنین نبود، افزود: ناترازی و خاموشی چاه های کشاورزی از بزرگترین معضلاتی بود که طبق پیش بینی ها توانست ضربه بزرگی به تولیدات کشاورزان شرق استان سمنان وارد کند.

دبیر خانه کشاورز استان سمنان با بیان اینکه محصول گندم به دلیل همین مشکلات ناترازی و عدم توانایی آبیاری اراضی به هکتاری ۱.۵ تن کاهش پیدا کرد در صورتی که این شاخص در بدترین سال ها هم ۴.۵ تن بوده است.

خنکال با بیان اینکه برآورد هزینه های گندم کاران شاهرودی در هر هکتار ۸۶ میلیون تومان بوده است، تاکید کرد: امروز میانگین برداشت گندم شاهرود ۲.۵ تن بوده است یعنی کشاورز ۸۶ میلیون تومان هزینه کرده و ۵۰ میلیون تومان برداشت و این نابودی سرمایه های کشاورزان است.

خنکال با بیان اینکه مشکل دیگر این است که به واسطه همین ضرری که کشاورزان به دلیل قطع برق چاه های کشاورزی از سوی دولت دیدند، نتوانستند نقدینگی تامین کنند و در نتیجه کشت آتی هم با مشکل جدی روبرو شده است، تاکید کرد: آمارها نشان می دهد که کود و بذر تنها ۵۰ درصد در شهرستان شاهرود توزیع شده است یعنی کشاورز توان مالی خرید بذر و کود را ندارد و از سوی دیگر کودها دو برابر گرانتر شده اند در نتیجه نه تنها کشاورز سال قبل بلکه امسال و حتی سال آینده هم نمی تواند کار کند و این دشواری‌هایی است که بر ما وارد شده است.

رئیس بنیاد گندم کاران استان سمنان با بیان اینکه امسال بین ۳۰ الی ۴۰ درصد افت کشت در سطح شاهرود خواهیم داشت، تاکید کرد: همه اینها زنگ خطری برای خودکفایی و تامین نیاز داخلی کشور است که دولت بارها مطرح می کند اما شاهد هستیم که مشکلات از تحمل کشاورز بیشتر است.

خنکال با بیان اینکه موضوع دیگری که کشاورزان را تحت فشار قرار داده جریمه های سنگین میلیاردی اداره آب برای اضافه دبی برداشت علیرغم همه قطعی برق و کنتورهای هوشمند و ... است تا جایی که برای چاهی که ۲.۲ میلیارد تومان در سال گندم تولید کرده سه میلیارد تومان جریمه آمده است، گفت: کشاورز با توجه به این شرایط به نتیجه می رسد که اصلا کشت نکند و همین اتفاق هم رخ داده است.

وی با اشاره به مقوله آب، بیان کرد: امروز در بخش مرکزی شاهرود از جاده طرود به پائین فرونشست زمین گسترده ای داریم که یکی از دلایل آن اضافه برداشتی است که کشاورز در آن قصور ندارد زیرا کشاورزان خودشان از توزیع غیرعادلانه آب در شهرستان شاهرود اعتراض دارند ما همین حالا نقاطی در شهرستان شاهرود داریم که ۴۵ روز یکبار هم نمی توانند از آب استفاده کنند در صورتی که دیگر نقاط اینطور نیست.

دبیر خانه کشاورز استان سمنان و شاهرود با بیان اینکه منابع آبی شهرستان شاهرود که ۳۰۰ هزار جمعیت دارد، صحرای جلالی است که منشاء آن، شاهوار است، گفت: کسانی که منابع طبیعی ما را تخریب می کنند باید بدانند که بزرگترین سرمایه طبیعی ما در شاهرود صحرای جلالی تا شاهوار است و اگر این سرمایه با اجرای شهرک ۴۰۷ هکتاری تخریب شود، نابودی به شاهرود هدیه داده می شود.

خنکال با بیان اینکه اگر توسعه شهرک های مسکونی لازم است چرا زیرپای شاهرود این اتفاق رخ نمی دهد و باید دقیقاً در جایی که آب شرب و کشاورزی شهرستان تامین می شود استرس ها و فشارهایی به منابع طبیعی و منابع آبی وارد کرد، ابراز کرد: در شهرستانی که ۳۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد اینطور نباید با منابع آبی رفتار کرد.

وی با بیان اینکه ما مصرانه مخالف شهرک ۴۰۷ هکتاری هستیم زیرا اگر فردا فاضلاب این شهرک وارد شبکه آب شرب شد، دولت پاسخ نمی دهد، تاکید کرد: آب و هوای شاهرود بسته به شاهوار است و تخریب شاهوار و دامنه آن نابودی را برای این شهرستان به ارمغان خواهد آورد لذا خانه کشاورز به نمایندگی از کشاورزان استان سمنان که بزرگترین تشکل صنفی و حزبی در کل استان محسوب می شوند مخالفت صریح خود را با تخریب شاهوار و ایجاد شهرک ۴۰۷ هکتاری در دامنه این کوهستان اعلام می دارد.