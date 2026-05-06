مبارزه با آفت سن گندم در ۱۵ هزار هکتار از مزارع چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید شبانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه مبارزه با آفات، طی سال گذشته بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ هکتار مبارزه با آفت سن گندم انجام شد که بخش عمده آن شامل سن مادر و پوره بود. خوشبختانه با اقدامات مستمر و مشارکت کشاورزان، میزان خسارت سن در مزارع استان به کمتر از دو دهم درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در زمینه مبارزه با علفهای هرز نیز حدود ۳۸ هزار هکتار از مزارع گندم و جو تحت پوشش قرار گرفتند که با وجود شرایط خشکسالی، عملکرد قابل قبولی به دست آمد. همچنین در حوزه مبارزه با جوندگان، یکهزار و ۸۰۰ هکتار عملیات انجام شد و بیش از هفت هزار کیلوگرم طعمه مسموم توزیع گردید.
مدیر حفظ نباتات استان با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه مبارزه با ملخ، اظهار داشت: سال گذشته یکهزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی در شهرستانهای لردگان، خانمیرزا، کوهرنگ، اردل و کیار تحت پوشش عملیات مبارزه قرار گرفتند که امسال با توجه به شرایط اقلیمی و پوشش برف زمستانی، جمعیت ملخها کاهش یافته است.
شبانی در ادامه به فعالیتهای قرنطینهای اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۸۸ هزار هکتار از اراضی استان تحت پایش آفات و بیماریهای قرنطینهای قرار گرفت. کرم برگخوار پاییزه که از مهرماه بهعنوان آفت همگانی شناخته شد، با اقدامات بهموقع کنترل شد و خوشبختانه در بررسیهای اخیر جمعیت آن کاهش یافته است.
وی همچنین از اجرای چهار پروژه ملی پیشآگاهی در استان خبر داد و افزود: ایستگاههای پیشآگاهی کرم سیب، زنبور مغزخوار بادام، خوشهخوار انگور و سفیدک سطحی هلو در استان فعال هستند و نتایج مطلوبی در زمینه مدیریت علمی آفات به دست آمده است. چهارمحال و بختیاری تنها استان کشور است که پایلوت ملی سفیدک سطحی هلو و کرم سرشاخه هلو را اجرا میکند.
مدیر حفظ نباتات استان با اشاره به توسعه سامانههای برخط پایش دما و رطوبت، گفت: این سامانهها امکان ارسال هشدارهای دقیق به کشاورزان را فراهم کرده و زمان مناسب مبارزه با آفات را مشخص میکنند. سال گذشته بیش از ۵۱ هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش روشهای کنترل غیرشیمیایی قرار گرفت.
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای صادراتی استان، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتها، سال گذشته بیش از یکهزار و ۷۵۰ تن مغز بادام، ۸ هزار و ۲۰۰ تن فلفل دلمهای، ۲ هزار و ۵۰۰ تن سیب درختی و مقادیر قابل توجهی سیبزمینی از استان صادر شد که نشاندهنده ظرفیت بالای تولید و نقش مهم بخش کشاورزی استان در اقتصاد ملی است.
