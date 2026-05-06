به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علیاصغر کمالیزاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران صبح امروز با معرفی پروژه حیاط تهران برگزار شد.
علی اصغر کمالی زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، در تشریح فعالیتهای این سازمان، از پیشرفت چشمگیر پروژههای بازآفرینی شهری و همچنین برنامههای جامع در زمینه مقاومسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در پایتخت خبر داد.
وی ضمن تأکید بر اولویت این پروژهها توسط شهرداری تهران، جزئیات متعددی از اقدامات صورت گرفته و برنامههای آتی را تشریح کرد.
پروژههای بازآفرینی شهری؛ از محلات الگو تا احداث زیرساختهای نوین
کمالی زاده با اشاره به پروژههای در دست اجرای سازمان نوسازی، به «سیمین قلعه» در منطقه یک شهرداری تهران به عنوان یکی از اقدامات موفق در قالب طرح محلات الگو اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که این پروژه به سرانجام کامل برسد.
وی افزود: در حوزه بازآفرینی شهری، بحث استفاده از اراضی اتوبوسرانی بنیاد مستضعفان و ارتش در منطقه ۴ برای نوسازی و بازآفرینی شهری در محلات «شمیران نو» و «خاک سفید» مطرح شد و همچنین اراضی «کوهک» و اراضی منطقه ۲۱ در قالب شهرکهایی با کاربریهای خدماتی و سکونتگاهی متنوع، مقدمات اجراییشان امسال آغاز خواهد شد تا نیازهای شهروندان را برآورده سازند.
تجمیع بلوکی؛ راهکاری نوین برای نوسازی بافت فرسوده
کمالیزاده ادامه داد: یکی از مهمترین برنامههای سازمان نوسازی، شناسایی ۱۸۶ تجمیع بلوکی در قالب محلات الگو به وسعت حدود ۶۳۰ هکتار است. این سازمان فعالان اقتصادی را به سرمایهگذاری و تجمیع این بلوکها در بافت فرسوده دعوت میکند تا با نوسازی آنها، بافت شهری مناسبی ارائه شود .
وی توضیح داد : شاخصههای اصلی بافت فرسوده، ریزدانگی و نفوذناپذیری است که تجمیع بلوکی با ادغام قطعات کوچک، امکان ایجاد بافتی مناسب و رعایت ضوابط شهرسازی را فراهم میآورد.
اولویتبخشی به پناهگاهها و پارکینگهای چندمنظوره
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران افزود: در راستای تأمین امنیت شهروندان، سازمان نوسازی پیگیر ساخت پناهگاهها و پارکینگ-پناهگاهها در نقاط مختلف شهر است. پروژه «باغ وزیری» که عملیات اجرایی آن در قالب پارکینگ آغاز شده، قرار است به پارکینگ-پناهگاه تبدیل شود.
وی در ادامه گفت: این پروژه شامل دو طبقه زیرزمین و یک پناهگاه مستحکم برای منطقهای با تراکم جمعیتی بالا خواهد بود.
احداث استادیومهای مدرن ورزشی در محلات جنوبی تهران
کمالیزاده اظهار کرد: سه استادیوم ورزشی مدرن در منطقه ۱۸ ، پارک آزادگان در منطقه ۱۵ و ناحیه ۳ منطقه ۱۹ احداث خواهد شد. این پروژهها با مشاور خارجی در حال پیگیری بوده و به صورت مشارکتی و سرمایهگذاری اجرا خواهند شد.
اتمام پروژهها و پیشرفت سریع در نوسازی
کمالی زاده از اتمام پروژه «محله زمزم» در منطقه ۱۷ خبر داد و اعلام کرد : ساکنین در آن ساکن شدهاند و این پروژه زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده است. همچنین پروژه «کوی اساتید» که در اثر اصابت موشک آسیب دیده بود، پس از مقاومسازی و اجرای کامل مراحل ساختمانی، آماده تحویل به اهالی در ۳۰ خرداد ماه است. پروژههای دیگری در خیابان باهنر و کماسایی منطقه یک نیز در دست اجرا هستند.
مشوقهای نوسازی؛ ۵۰درصد تراکم مازاد برای ساختمانهای در معرض خطر
وی خاطرنشان کرد: در حوزه مقاومسازی و تخریب و نوسازی، بخشنامهای در معاونت شهرسازی تهیه شده که بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۵، مشوقهایی برای ساختمانهایی که نیاز به تخریب، نوسازی و مقاومسازی دارند، در نظر گرفته شده است. این مشوقها شامل ۵۰% تراکم مازاد بر طرح تفصیلی است که به صورت حق توسعه قابل انتقال (TVR) به پلاکهای دیگر امکانپذیر است.
وی تأکید کرد : تمام امتیازات اختصاص یافته به پروژهها در قالب همین مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده و هیچ مورد خارج از آن وجود ندارد.
کمالی زاده در پایان، ضمن قدردانی از همکاری گروههای جهادی و مردم در بازسازیها، بر عزم جدی شهرداری تهران برای اجرای پروژههای بیشتر و توانمندسازی حوزه شهرسازی و سازمان نوسازی تأکید کرد.
