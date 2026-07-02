لنجابی: ۵۸ هزار مترمربع از اراضی دولتی استان مرکزی رفع تصرف شد

جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری، در قالب سه مورد رفع تصرف فوری و یک مورد اجرای احکام قطعی قضایی، اراضی ملی از تصرف غیرقانونی استان مرکزی خارج شد.

وی افزود: در این بازه زمانی، یگان حفاظت این اداره‌کل با انجام ۵۰۰ مورد گشت و عملیات میدانی، موفق به رفع تصرف ۵۸ هزار و ۳۷۰ مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از یک‌هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال شد.

لنجابی تصریح کرد: در حوزه رفع تصرفات فوری استان مرکزی، شهرستان اراک با ۷ هزار مترمربع بیشترین میزان رفع تصرف را به خود اختصاص داد و کمیجان با ۳ هزار و ۶۰۰ مترمربع در رتبه بعدی قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: بیشترین میزان رفع تصرف در حوزه اجرای احکام قضایی استان مرکزی، مربوط به شهرستان شازند با ۴۵ هزار مترمربع بوده است.

وی تاکید کرد: سامانه ارتباط مردمی یگان حفاظت اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی با شماره ۱۶۵۶ آماده دریافت گزارش‌ها و اخبار مردمی در زمینه مقابله با زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی در سطح استان است.

لنجابی با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی دولتی و ملی افزود: استمرار پایش میدانی، تقویت گشت‌های حفاظتی و مشارکت مردمی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از زمین‌خواری و حفظ حقوق عمومی است و این روند با جدیت در سراسر استان دنبال می‌شود.