۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

تصویب ۶ طرح کشاورزی و دامی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تصویب ۶ طرح در حوزه کشاورزی و تولیدات دامی در دومین جلسه کارگروه زیربنای آمایش سرزمینی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست کارگروه توسعه امور زیربنایی استان، اظهار کرد: در نشست امروز هشت دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، شش طرح پیشنهادی با محوریت توسعه کشاورزی و تولیدات دامی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری هدف اصلی این کارگروه است، افزود: طرح‌هایی مورد تأیید قرار می‌گیرند که دارای توجیه اقتصادی و فنی بوده و بتوانند به‌عنوان موتور محرک توسعه استان ایفای نقش کنند.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد صیانت از اراضی ملی و زراعی را دومین رویکرد مهم کارگروه عنوان کرد و گفت: در راستای حفظ و توسعه باغات و اراضی کشاورزی، این موضوع با حساسیت ویژه دنبال می‌شود، هرچند در برخی موارد میان توسعه و حفاظت از اراضی تعارض‌هایی ایجاد می‌شود که نیازمند دقت در تصمیم‌گیری است.

وی تأکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی، نظارت بر اجرای دقیق مصوبات کارگروه و نحوه واگذاری اراضی در دستور کار قرار داشته و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای کامل تصمیمات هستند.

شهامت با اشاره به برخورد با طرح‌های غیرفعال تصریح کرد: پروژه‌هایی که مطابق زمان‌بندی مصوب پیش نرفته یا پیشرفت فیزیکی قابل قبولی نداشته‌اند، از سرمایه‌گذاران پس گرفته و به دولت بازگردانده می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه‌های تولیدی استان دغدغه‌ای از بابت طولانی بودن فرآیندها نداشته باشند، چرا که رویکرد مدیریت ارشد استان حمایت از طرح‌هایی است که به نتیجه رسیده و منافع آن به مردم بازگردد.

