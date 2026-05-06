تصویب ۶ طرح کشاورزی و دامی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست کارگروه توسعه امور زیربنایی استان، اظهار کرد: در نشست امروز هشت دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، شش طرح پیشنهادی با محوریت توسعه کشاورزی و تولیدات دامی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری هدف اصلی این کارگروه است، افزود: طرح‌هایی مورد تأیید قرار می‌گیرند که دارای توجیه اقتصادی و فنی بوده و بتوانند به‌عنوان موتور محرک توسعه استان ایفای نقش کنند.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد صیانت از اراضی ملی و زراعی را دومین رویکرد مهم کارگروه عنوان کرد و گفت: در راستای حفظ و توسعه باغات و اراضی کشاورزی، این موضوع با حساسیت ویژه دنبال می‌شود، هرچند در برخی موارد میان توسعه و حفاظت از اراضی تعارض‌هایی ایجاد می‌شود که نیازمند دقت در تصمیم‌گیری است.

وی تأکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی، نظارت بر اجرای دقیق مصوبات کارگروه و نحوه واگذاری اراضی در دستور کار قرار داشته و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای کامل تصمیمات هستند.

شهامت با اشاره به برخورد با طرح‌های غیرفعال تصریح کرد: پروژه‌هایی که مطابق زمان‌بندی مصوب پیش نرفته یا پیشرفت فیزیکی قابل قبولی نداشته‌اند، از سرمایه‌گذاران پس گرفته و به دولت بازگردانده می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه‌های تولیدی استان دغدغه‌ای از بابت طولانی بودن فرآیندها نداشته باشند، چرا که رویکرد مدیریت ارشد استان حمایت از طرح‌هایی است که به نتیجه رسیده و منافع آن به مردم بازگردد.