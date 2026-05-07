۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

آغاز انتخابات سراسری در بریتانیا/ آزمون بزرگ برای دولت «استارمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های انگلیسی، رأی‌گیری در مجموعه‌ای از انتخابات محلی، شهرداری و پارلمانی در سراسر انگلیس، اسکاتلند و ولز آغاز شده است؛ انتخاباتی که به‌عنوان بزرگ‌ترین آزمون سیاسی دولت استارمر از زمان انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ توصیف می‌شود.

در این انتخابات که روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود، میلیون‌ها رأی‌دهنده در سراسر بریتانیا پای صندوق‌های رأی می‌روند تا درباره ترکیب شوراهای محلی، پارلمان‌های اسکاتلند و ولز و همچنین چندین سمت شهرداری تصمیم‌گیری کنند.

نتایج این انتخابات از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی سال در بریتانیا محسوب می‌شود و می‌تواند تغییرات قابل توجهی در صحنه سیاسی اسکاتلند، ولز و دولت‌های محلی انگلیس ایجاد کند.

این انتخابات همچنین به‌عنوان نخستین آزمون جدی نظام سیاسی چندحزبی در بریتانیا پس از انتخابات سراسری اخیر شناخته می‌شود.

