۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

نماز جمعه کرمانشاه به امامت آیت الله غفوری اقامه می‌شود

کرمانشاه - نماز عبادی‌سیاسی جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مسجد جامع کرمانشاه و به امامت نماینده ولی‌فقیه استان اقامه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اقامه نماز جمعه عبادی‌سیاسی شهر کرمانشاه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل مسجد جامع این شهر برگزار خواهد شد.

این آیین دینی و سیاسی به امامت آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اقامه می‌شود.

نماز جمعه در فرهنگ دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای تبیین مسائل اجتماعی و دینی شناخته می‌شود.

برگزاری این مراسم همچون هفته‌های گذشته با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و نمازگزاران کرمانشاهی همراه خواهد بود.

مردم استان کرمانشاه می‌توانند با حضور در این آیین عبادی سیاسی، در فضای معنوی و وحدت‌بخش نماز جمعه مشارکت داشته باشند.

