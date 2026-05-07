به گزارش خبرنگار مهر، اقامه نماز جمعه عبادی‌سیاسی شهر کرمانشاه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل مسجد جامع این شهر برگزار خواهد شد.

این آیین دینی و سیاسی به امامت آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اقامه می‌شود.

نماز جمعه در فرهنگ دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای تبیین مسائل اجتماعی و دینی شناخته می‌شود.

برگزاری این مراسم همچون هفته‌های گذشته با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و نمازگزاران کرمانشاهی همراه خواهد بود.

مردم استان کرمانشاه می‌توانند با حضور در این آیین عبادی سیاسی، در فضای معنوی و وحدت‌بخش نماز جمعه مشارکت داشته باشند.