به گزارش خبرنگار مهر، اقامه نماز جمعه عبادیسیاسی شهر کرمانشاه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل مسجد جامع این شهر برگزار خواهد شد.
این آیین دینی و سیاسی به امامت آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اقامه میشود.
نماز جمعه در فرهنگ دینی از جایگاه ویژهای برخوردار است و بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای تبیین مسائل اجتماعی و دینی شناخته میشود.
برگزاری این مراسم همچون هفتههای گذشته با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و نمازگزاران کرمانشاهی همراه خواهد بود.
مردم استان کرمانشاه میتوانند با حضور در این آیین عبادی سیاسی، در فضای معنوی و وحدتبخش نماز جمعه مشارکت داشته باشند.
