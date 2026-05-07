دو مدال ارزشمند برای نماینده ایران/ زارعی خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ادامه رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ در اسماعیلیه مصر با درخشش نماینده ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم همراه شد و یک مدال برنز در مجموع برای کاروان کشورمان به ارمغان آورد.

در این دسته، حمیدرضا زارعی موفق شد با ثبت مجموع ۳۶۶ کیلوگرم، روی سکوی سوم جهان بایستد.

زارعی در حرکت یک‌ضرب هر سه تلاش خود (۱۵۳، ۱۵۸ و ۱۶۲ کیلوگرم) را با موفقیت پشت سر گذاشت و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

او در دوضرب نیز با مهار وزنه‌های ۱۹۵ و ۲۰۴ کیلوگرم عملکرد قدرتمندی ارائه داد و با وجود ناکامی در حرکت سوم (۲۱۲ کیلوگرم)، عنوان نایب‌قهرمانی این بخش را به دست آورد تا در مجموع صاحب مدال برنز شود.

در سوی دیگر، محمدامین حبیبی با ثبت مجموع ۳۴۸ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت. او در یک‌ضرب هر سه حرکت خود را با موفقیت انجام داد و با رکورد ۱۶۱ کیلوگرم ششم شد.

در دوضرب نیز حبیبی کار خود را با مهار وزنه ۱۸۷ کیلوگرمی آغاز کرد، اما در ادامه دو بار وزنه‌های ۱۹۸ و ۱۹۹ کیلوگرم را از دست داد و در رتبه ششم ایستاد.