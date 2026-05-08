  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

با کسب ۱۴ مدال طلا، نقره و برنز؛

تیم وزنه‌برداری جوانان ایران قهرمان جهان شد

تیم وزنه‌برداری جوانان ایران قهرمان جهان شد

تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران با کسب ۶ مدال طلا، ۷ نقره و یک برنز در مسابقات قهرمانی جهان، با اقتدار قهرمان شد و مصر و ونزوئلا به ترتیب دوم و سوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان با عملکردی درخشان موفق شد با کسب ۶ مدال طلا، ۷ مدال نقره و یک برنز و کسب ۵۲۰ امتیاز، عنوان قهرمانی را از آن خود کند. تیم مصر در رده دوم و ونزوئلا در رده سوم قرار گرفتند، اما ملی‌پوشان ایران با اقتدار کامل روی سکوی قهرمانی ایستادند.

این موفقیت در شرایطی به دست آمد که تیم ایران با تأخیر در صدور ویزا و پس از آغاز مسابقات راهی مصر شد. همچنین، به دلیل حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی، اردوی تیم ملی جوانان برای مدتی لغو و پس از وقفه‌ای دو هفته‌ای در اردبیل از سر گرفته شد.

نتایج انفرادی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران:

ابوالفضل زارع (دسته ۱۱۰ کیلوگرم): سه مدال طلا

فرهاد قلی‌زاده (دسته ۱۱۰ کیلوگرم): سه مدال نقره

حمیدرضا زارعی (دسته ۹۴ کیلوگرم): یک مدال نقره در دوضرب، یک مدال برنز در مجموع

حمیدرضا محمدی‌تنها (دسته فوق‌سنگین ۱۱۰+ کیلوگرم): سه مدال طلا

طاها نعمتی‌مقدم (دسته فوق‌سنگین ۱۱۰+ کیلوگرم): سه مدال نقره

این نتایج نشان‌دهنده توان فنی، آمادگی جسمانی و روحیه قوی ملی‌پوشان ایران بود که حتی در شرایط دشوار و فشارهای بیرونی، توانستند قهرمانی جهان را به دست آورند و بار دیگر ایران را در صدر وزنه‌برداری جهان قرار دهند.

کد مطلب 6823779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها