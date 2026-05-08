به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان با عملکردی درخشان موفق شد با کسب ۶ مدال طلا، ۷ مدال نقره و یک برنز و کسب ۵۲۰ امتیاز، عنوان قهرمانی را از آن خود کند. تیم مصر در رده دوم و ونزوئلا در رده سوم قرار گرفتند، اما ملی‌پوشان ایران با اقتدار کامل روی سکوی قهرمانی ایستادند.

این موفقیت در شرایطی به دست آمد که تیم ایران با تأخیر در صدور ویزا و پس از آغاز مسابقات راهی مصر شد. همچنین، به دلیل حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی، اردوی تیم ملی جوانان برای مدتی لغو و پس از وقفه‌ای دو هفته‌ای در اردبیل از سر گرفته شد.

نتایج انفرادی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران:

ابوالفضل زارع (دسته ۱۱۰ کیلوگرم): سه مدال طلا

فرهاد قلی‌زاده (دسته ۱۱۰ کیلوگرم): سه مدال نقره

حمیدرضا زارعی (دسته ۹۴ کیلوگرم): یک مدال نقره در دوضرب، یک مدال برنز در مجموع

حمیدرضا محمدی‌تنها (دسته فوق‌سنگین ۱۱۰+ کیلوگرم): سه مدال طلا

طاها نعمتی‌مقدم (دسته فوق‌سنگین ۱۱۰+ کیلوگرم): سه مدال نقره

این نتایج نشان‌دهنده توان فنی، آمادگی جسمانی و روحیه قوی ملی‌پوشان ایران بود که حتی در شرایط دشوار و فشارهای بیرونی، توانستند قهرمانی جهان را به دست آورند و بار دیگر ایران را در صدر وزنه‌برداری جهان قرار دهند.