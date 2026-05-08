به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان برای نمایندگان ایران با رقابت ابوالفضل زارع و فرهاد قلی زاده در دسته ۱۱۰ کیلوگرم در اسماعیلیه مصر دنبال شد و این ۲ وزنه‌بردار جوان ایران با ۸ ورزشکار دیگر، رقابت کردند.

در ادامه نتایج این ۲ وزنه‌بردار در حرکات یک ضرب، دوضرب و مجموع آمده است:

ابوالفضل زارع

زارع در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را بالای سر برد و موفق به مهار آن شد. وی در دومین حرکت وزنه ۱۷۵ کیلوگرم را بالای سر برد اما هیئت ژوری خطا گرفت و این وزنه مهار نشد. زارع در سومین حرکت وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را مهار کرد و موفق به کسب مدال طلا شد.

دوضرب:

زارع در اولین حرکت دوضرب وزنه ۲۰۴ کیلوگرم را مهار کرد. زارع در دومین حرکت دو ضرب وزنه ۲۰۹ کیلوگرم را بالای سر برد و موفق به مهار آن شد. زارع در سومین حرکت وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد. زارع با رکورد مجموع ۴۰۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید.

فرهاد قلی زاده

قلی زاده در اولین حرکت یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۶۸ کیلوگرم شد. وی در دومین حرکت دوضرب وزنه ۱۷۴ کیلوگرم را مهار کرد. قلی زاده در سومین حرکت وزنه ۱۷۹ کیلوگرم را مهار کرد و به مدال نقره یک ضرب رسید.

دوضرب:

قلی زاده در اولین حرکت دوضرب، وزنه ۲۰۳ کیلوگرم را مهار کرد. وی در دومین حرکت وزنه ۲۰۸ کیلوگرم را مهار کرد. قلی زاده در سومین حرکت دوضرب وزنه ۲۰۱۶ کیلوگرم را انتخاب کرد که موفق به مهار آن نشد. قلی زاده در مجموع با رکورد ۳۸۷ کیلوگرم نایب قهرمان شد.

در ادامه جدول کامل نتایج دسته ۱۱۰ کیلوگرم آمده است: