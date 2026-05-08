به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان به میزبانی اسماعیلیه مصر، حمیدرضا محمدی تنها و طاها نعمتی مقدم دو نماینده ایران در دسته فوق سنگین (۱۱۰+ کیلوگرم) به روی تخته رفتند. ۱۲ وزنه‌بردار در این دسته با یکدیگر رقابت می‌کنند.حمیدرضا محمدی تنها به ۳ مدال طلا و طاها نعمتی مقدم به ۳ مدال نقره در رقابت های جوانان جهان دست پیدا کردند، همچنین تیم ملی وزنه‌برداری جوانان جهان با هدایت سهراب مرادی در رده بندی تیمی و امتیازی برای هشتمین بار قهرمان جهان شد.

در ادامه نتایج این ۲ وزنه‌بردار در حرکات یک ضرب، یک ضرب و مجموع آمده است:

حمیدرضا محمدی تنها

محمدی تنها در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۷۱ را مهار کرد. وی در دومین حرکت موفق به مهار وزنه ۱۷۶ کیلوگرم شد. محمدی تنها، در سومین حرکت یک ضرب با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید.

دوضرب:

محمدی تنها در اولین حرکت دوضرب موفق به مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرم شد. وی در دومین حرکت دوضرب وزنه ۲۱۴ کیلوگرم را مهار کرد. محمدی تنها در سومین حرکت دوضرب وزنه ۲۲۱ کیلوگرم را مهار کرد. وی با رکورد مجموع ۴۰۱ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا مسابقات جهانی شد. محمدی تنها در یک ضرب هم با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید.

طاها نعمتی مقدم

نعمتی مقدم در اولین حرکت یک ضرب وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را مهار کرد. او در دومین حرکت موفق به مهار وزنه ۱۷۲ شد. نعمتی مقدم همچنین در سومین حرکت یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۷۷ کیلوگرم نشد و با وزنه ۱۷۲ کیلوگرم به کار خود پایان داد و به مدال نقره رسید.

دوضرب:

نعمتی مقدم در اولین حرکت دوضرب وزنه ۲۰۶ را بالای سر برد، او در دومین حرکت دوضرب موفق به مهار وزنه ۲۱۳ کیلوگرم شد. نعمتی مقدم همچنین در سومین حرکت دوضرب موفق به مهار وزنه ۲۲۰ کیلوگرم شد. وی با رکورد مجموع ۲۲۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره جهان شد. طاها نعمتی مقدم در یک ضرب هم با مهار وزنه ۱۷۲ کیلوگرم به مدال نقره رسیده بود.

در ادامه جدول کامل نتایج دسته ۱۱۰ کیلوگرم آمده است: