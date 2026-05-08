به گزارش خبرنگار مهر، دویست و نود و یکمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به همت گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل این پژوهشگاه نشست علمی «بررسی فقهی حکم حمله به کشورهای مسلمان میزبان پایگاه‌های دشمن» را برگزار می‌کند.

آیت الله کاظم قاضی‌زاده استاد درس خارج و عضو شورای پژوهشکده‌های پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام سیف‌الله صرامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و سید صادق حقیقت عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی به عنوان ناقد و عبدالوهاب فراتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان دبیر علمی سخنرانی خواهند کرد.

زمان برگزاری یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت: ۱۷ در قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ محل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر خواهد بود.

علاقه مندان به حضور مجازی میتوانند از طریق لینک bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join و یا https://riicj.com/news/9769/ در نشست شرکت کنند.