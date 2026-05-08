  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

حکم فقه درباره حمله به کشورهای مسلمان میزبان پایگاه‌های دشمن چیست؟

حکم فقه درباره حمله به کشورهای مسلمان میزبان پایگاه‌های دشمن چیست؟

نشست علمی «بررسی فقهی حکم حمله به کشورهای مسلمان میزبان پایگاه‌های دشمن» با حضور کارشناسان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و نود و یکمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به همت گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل این پژوهشگاه نشست علمی «بررسی فقهی حکم حمله به کشورهای مسلمان میزبان پایگاه‌های دشمن» را برگزار می‌کند.

آیت الله کاظم قاضی‌زاده استاد درس خارج و عضو شورای پژوهشکده‌های پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام سیف‌الله صرامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و سید صادق حقیقت عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی به عنوان ناقد و عبدالوهاب فراتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان دبیر علمی سخنرانی خواهند کرد.

زمان برگزاری یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت: ۱۷ در قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ محل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر خواهد بود.

علاقه مندان به حضور مجازی میتوانند از طریق لینک bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join و یا https://riicj.com/news/9769/ در نشست شرکت کنند.

کد مطلب 6823435
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      عالي لطفا متعاقبا حكم را جهت تعقيب اعلام بفرماييد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها