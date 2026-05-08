حجت الاسلام عزیزی: گرانی خودرو حاصل ضعف مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی در محل مسجد جامع از تنگه هرمز به عنوان مهمترین گذرگاه انرژی جهان یاد کرد و افزود: حفظ امنیت و برقراری جریان تجارت این آبراه همواره مورد توجه بوده است.

وی با تاکید به اینکه ایران همواره به این مسئولیت فوق در قالب چهارچوب های قانونی عمل کرده است، ادامه داد: رویکرد هوشمندانه در مدیریت این مسیر راهبردی مورد تاکید است.

امام جمعه میامی با اشاره به اینکه ایران بر این آبراه اشراف کامل دارد، اضافه کرد: نقش ایران در تامین امنیت و مدیریت این آبراه کلیدی و حائز اهمیت است.

عزیزی نسبت به افزایش قیمت برخی اقلام نظیر خودرو انتقاد کرد و اظهار داشت: از مسئولان درخواست داریم تا ضعف و سو مدیریت در بازار خودرو پیگیری کرده و برای رفع مشکلات اقتصادی تلاش کنند.

وی ایجاد مدیریت صحیح را عاملی برای رفع مشکلات اقتصادی دانست و تصریح کرد: مسئولان باید به وضعیت معیشت مردم توجه داشته و بر کنترل قیمت ها و تقویت نظارت بر بازار تلاش حداکثری داشته باشند.